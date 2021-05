Košarkarji Krke četrtič zmagovalci pokala Spar

24.5.2021 | 07:15

Foto: KK Krka

Ljubljana - Košarkarji Krke so zmagovalci jubilejnega 20. pokala Spar. V finalu zaključnega turnirja v Ljubljani so premagali Šentjur z 72:66 (19:26, 40:38, 62:54). Za Novomeščane je to četrta lovorika v pokalnem tekmovanju in šestnajsta v vseh tekmovanjih v samostojni Sloveniji.

Krka je zadnji naslov osvojila 2016, ko je bila najboljša v pokalu in superpokalu. V svojih vitrinah ima zdaj sedem naslovov državnega prvaka, pet superpokalnih ter štiri v pokalu Spar (2014, 2015, 2016). Ob tem je leta 2011 zmagala v evropskem pokalu eurochallenge.

Šentjur je prvič igral v finalu pokala, sicer pa se lahko pohvali z dvema lovorikama. V sezoni 2014/15 je pod imenom Tajfun postal državni prvak, nato pa je pred začetkom naslednje sezone osvojil še superpokal.

Najboljši igralec zaključnega turnirja je postal Luka Lapornik, ki je v polfinalu odigral ključno vlogo za zmago Krke proti Cedeviti Olimpiji, v finalu pa je dosegel 10 točk. Več od njega sta jih pri zmagovalcih zbrala Rok Stipčević (12) in Adin Vrabac (11), pri Šentjurju pa je z dvajsetimi izstopal Dalibor Đapa.

Za kapetana Krke in reprezentanta Slovenije je to drugi naslov MVP F4 pokala Spar. Najboljši je bil tudi 2016, ko je Krka v Tivoliju v finalu ugnala Lastovko.

* Dvorana Kodeljevo, gledalcev 100, sodniki: Krejić (Kranj), Majkič (Hrastnik), Špendl (Maribor).

* Šentjur: Habat 3 (1:3), Špan 13 (1:2), Tabak 2, Đapa 20 (1:2), Držić 1 (1:2), Samac 5 (1:2), Ledl 15 (3:4), Mitrović 2, Ahmedović 5 (3:4).

* Krka: Stergar 2 (2:2), Stipčević 12 (2:2), Vrabac 11 (3:4), Barič 8 (1:2), Kosi 9 (1:2), Škifić 8 (1:1), Lapornik 10, Rebec 3, Vučetić 9 (2:4).

* Prosti meti: Šentjur 11:19, Krka 12:17.

* Met za tri točke: Šentjur 3:18 (Ledl 2, Đapa), Krka 8:25 (Lapornik 2, Stipčević 2, Škifić, Barič, Rebec, Vučetić).

* Osebne napake: Šentjur 22, Krka 21.

* Pet osebnih: /.

Pokalni naslov je za Krko lepa popotnica za finale lige Nova KBM, v katerem se bo v seriji na tri zmage pomerila s Cedevito Olimpijo. Prva tekma v Stožicah bo sredo, 26. maja, druga v Novem mesto v petek, 28. maja, tretja znova v Ljubljani 30. maja, morebitni naslednji dve pa 1. in 3. junija.

Krka, ki je v polfinalu po epskem preobratu v zadnji minuti premagala Cedevito Olimpijo - v 53 sekundah je naredila delni izid 10:0 in nadoknadila osem točk zaostanka, je zasluženo prišla do naslova. Šentjur je bil v ospredju v prvi četrtini, naslednje tri pa so izbranci trenerja Daliborja Damjanovića dobili s 53:40.

Ključne minute so bile uvodne zadnje četrtine, ko je Krka z dobro, kolektivno obrambo in izkušnjami v napadu zadržala prednost, ki si jo je priigrala po prvih tridesetih minutah. Trojka Nejca Bariča v 32. minuti jo je popeljala do vodstva 65:54 in mirne končnice za prešerno slavje.

Izjavi po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: ''Predvsem smo morali pozabiti na včerajšnjo polfinalno tekmo, ki je bila ne glede na nasprotnika, ki smo ga premagali, samo vstopnica za finale. Premagati Olimpijo sredi Ljubljane zagotovo povzroči evforijo, zato smo imeli veliko dela, da smo se osredotočili na finalno tekmo. Čeprav tekma ni bila lepa, sem zadovoljen, kako smo jo speljali. Šentjur je neugodna ekipa, ki je dobro vodena in je za nas nevaren nasprotnik. Na srečo se naši fantje niso sprostili, še posebej v obrambi, saj smo dobili le 66 točk, čeprav preveč v prvem polčasu. Bal sem se utrujenosti naših igralcev, a smo vseeno vedeli, da lahko zmagamo le z močnim tempom in obrambno naravnano igro, saj ni nujno, da na nevtralnem igrišču vedno dobro zadevaš v napadu. V zadnjih dveh mesecih smo res garali, vsaka tekma je nekaj pomenila. V ABA ligi za obstanek, v slovenski ligi za uvrstitev na drugo mesto pred končnico, vmes smo igrali še pokal. Imeli smo tudi smolo s poškodbami, manjkali so nam po štirje nosilci igre, a se o tem ni govorilo, tako kot pri nekih drugih ekipah. Zato je ta uspeh še večji in kapo dol fantom.''

Luka Lapornik, kapetan Krke in MVP turnirja: ''Zavedali smo se, da bo to težka tekma. Po včerajšnji zmagi je bilo težko umiriti glave in se zbrati za tekmo, za katero je praktično cela Slovenija pričakovala, da jo bomo dobili in osvojili naslov. Imeli smo nekaj težav s tem in to se je poznalo na parketu. Vseeno nam je uspelo nekako stisniti do konca in zasluženo smo osvojili pokal.''

M. K.; STA

