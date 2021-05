Polfinale 2. SKL: Postojna prekinila niz Trotov

24.5.2021 | 08:00

Foto: Miha Turk

Novo mesto - V novomeškem Športnem centru Livada je bila v soboto na sporedu prva polfinalna tekma med domačimi Troti in gostujočo ekipo PVC Nagode iz Postojne. V zaključku tekme so več zbranosti pokazali gostje, ki so tako prišli do 'breaka' in prednosti v seriji, ki se igra na dve dobljeni tekmi.

Nobeni izmed ekip se na prvi polfinalni tekmi ni uspelo odlepiti na dvomestno razliko. Troti so do najvišje prednosti prišliob začetku zadnjih desetih minut, ko so povedli z 61:53. Notranjci so odgovorili s tremi zaporednimi zadetimi meti za tri točke in delnim izidom 10:0. Domen Janc je s trojko vrnil upanje domačim, ki pa so v zadnjih treh minutah uspeli doseči zgolj še eno točko. Janc in Mežan sta v izdihljajih tekme skušalaTrotom priboriti zmago oziroma podaljšek, vendar njuna meta nista končala v obroču. Gostje iz Postojne so tako prekinili niz neporaženosti Trotov, ki je trajal skoraj osem mesecev. Še daljši je bil niz neporaženosti na domačih tleh –Troti so na Livadi izgubili prvič po 1. februarju 2020. To je bila sploh prva zmaga Postojnčanov na petem medsebojnem obračunu, sporočajo iz KK Troti.

Pri domačih sta 14 točk dosegla Klobučar in jubilant Črt Ristić, ki je odigral 85. srečanje v dresu Trotov in se na vrhu lestvice nastopov izenačil s Simonom Gorencem. Rumeni so imeli najslabši strelski večer v sezoni, saj so zadeli zgolj tretjino vseh metov iz igre (23/70). Nerešljivi uganki za obrambo Trotov sta bila Gašper Jordan Rojko (24) in Sebastjan Borse (23), ki sta dosegla več kot dve tretjini vseh točk svoje ekipe.

Serija se sedaj seli v Postojno, kjer bo v sredo na sporedu drugo srečanje. Če se bo Trotom uspelo oddolžiti za sobotni poraz, se bosta ekipi ponovno srečali še prihodnjo soboto v Novem mestu.

Martin Mežan: ''Pred tekmo s Postojno smo vedeli, od kje pretijo glavne nevarnosti, vendar odličnih posameznikov nismo uspeli zaustaviti. Tudi v napadu nismo imeli svojega dne. Matematični izračun polfinalnega niza je jasen. Odločno in samozavestno v sredo potujemo v Postojno. Obljubljamo, da se bomo borili do zadnje kaplje krvi.''

M. K.