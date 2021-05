Podelili občinska priznanja

24.5.2021 | 09:00

Župan z nagrajenci (foto: Občina Sevnica)

Sevnica - V Sevnici so podelili priznanja Občine Sevnica, ki se običajno podeljujejo na novembrski osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku, kar iz znanih razlogov ni bilo mogoče. Tradicionalni mesec praznovanja so zato skušali v kar največji meri obeležiti na daljavo, z uporabo sodobnih medijev, prav tako predstavitve prejemnikov, sporočajo iz sevniške občine.

Na priložnostnem sprejemu nagrajencev, upoštevajoč epidemiološke omejitve, je priznanja izročil župan Srečko Ocvirk, se zahvalil za izstopajoče dosežke in prejemnikom pri opravljanju svojega poslanstva še naprej zaželel obilo osebnega zadovoljstva.

Za 30 let uspešnega dela na gospodarskem področju je Grb Občine Sevnica prejelo podjetje Evergreen d.o.o. Zlato plaketo je za izjemno opravljanje zdravniškega poslanstva in predanost domačim krajem prejel Matjaž Pohar, za aktivno sodelovanje in predanost razvoju lokalne skupnosti pa Jože Lazar. Podeljene pa so bile tudi tri srebrne plakete, in sicer Rotary klubu Sevnica ob 10. obletnici uresničevanja dobrodelnega poslanstva, Marjanu Ločičniku za predano delo in povezovalnost pri uresničevanju razvoja lokalne skupnosti ter Mirjani Jelančič za izjemno uspešno in predano vzgojno-izobraževalno delo ter dosežke na področju dobrodelnosti.

M. K.