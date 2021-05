V Žužemberku tri pogodbe za rekonstrukcijo cest

24.5.2021 | 12:50

Foto: Občina Žužemberk

Žužemberk - Župan Občine Žužemberk Jože Papež je podpisal tri pogodbe za rekonstrukcijo cest v občini, in sicer za cesto Srednji Lipovec–Podlipa, Zafara–Trebča vas in rekonstrukcijo križišča na cesti Dvor–Brezova Reber. Na javnih razpisih so za izvajalca del izbrali podjetje ELTIM iz Gabrovčeca. Pogodbena vrednost za ureditev križišča in tras v dolžini dobrih štirih kilometrov znaša 651.362 evrov brez DDV oziroma 794.663 evrov z davkom. Projektantska ocena del je bila ocenjena na 2,4 milijona. Dela bodo začeli v najkrajšem možnem času, napovedujejo na občini, za to pa bo potrebna tudi popolna zapora cest. Dela bodo predvidoma potekala tri mesece.

Župan Jože Papež je ob podpisu pogodb izrazil zadovoljstvo in povedal, da glede na pretekle izkušnje z izbranim izvajalcem verjame v kakovostno izvedbo del: ''Če želimo pospešiti razvoj občine in olajšati mobilnost prebivalcem, moramo najprej poskrbeti za urejeno cestno infrastrukturo, zato je današnji podpis velikega pomena. Ureditev omenjenih odsekov bo pripomogla ne le k boljšim cestnim povezavam, ampak tudi k večji varnosti in mobilnosti vseh udeležencev v prometu.''

Direktor podjetja ELTIM Darko Perko pa je povedal, da upa na čim boljše vremenske razmere. Poudaril je, da so se potrudili pri ceni in zagotovil, da bo tako tudi pri izvedbi in rokih za dokončanje del.

M. K.