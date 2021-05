Nove okužbe: po dolgem času manj kot 100; v regiji le dva primera

24.5.2021 | 11:20

Foto: Profimedia

Epidemiji virusa sars-cov-2 v Sloveniji še naprej jemlje sapo, včerajšnji podatki o številu okuženih so bili znova boljši kot teden dni pred tem.

V Sloveniji smo včeraj zabeležili 83 novih primerov okužbe s sars-cov-2, kažejo podatki Sledilnika za covid-19. Delež pozitivnih testov (opravili so jih 1405) je bil glede na dogajanje v zadnji polovici leta nizek, "komaj" 5,9-odstoten. Stanje se torej še naprej izboljšuje, znova pa se je znižalo sedemdnevno povprečje novih primerov okužbe, saj so preteklo nedeljo, ki se zdaj iz izračuna umika, zabeležili 113 novih primerov okužbe. Delež pozitivnih testov je bil takrat 7,5-odstoten. Slovenija tako še naprej drvi proti zeleni fazi vladnega semaforja za sproščanje ukrepov. Sedemdnevno povprečje trenutno znaša 333, za prehod v zeleno fazo pa se mora to povprečje spustiti pod 300.

Dnevno število novoodkritih primerov se je sicer včeraj po dolgem času spustilo pod 100. Nazadnje smo to zabeležili zdaj že davnega 4. oktobra lani, ko je bilo ob 7,53-odstotnem deležu pozitivnih testov (številk sicer zaradi drugačnih okoliščin in predvsem metodologij testiranja ni mogoče primerjati) potrjenih 75 novih primerov okužbe.

Podatki sledilnika še kažejo, da je v Sloveniji trenutno okuženih 5539 prebivalcev.

Po podatkih vlade je danes zjutraj bolnišnično nego potrebovalo 316 oseb, okuženih z novim koronavirusom, od tega jih je 96 ležalo na enotah za intenzivno nego. Ena oseba je umrla.

REGIJA

V Splošni bolnišnici Novo mesto je danes 27 covidnih bolnikov (včeraj 28) - enega so odpustili v domačo oskrbo.

V Splošni bolnišnici Brežice bolnikov s covidom nimajo.

Včerajšnje nove okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 1

Posavje - Bistrica ob Sotli 1

M. K.