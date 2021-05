V Dobruški vasi kamenjali policistko; v Trebnjem z glavo razbil steklo policijskega avta

24.5.2021 | 13:40

Po policistih (in celo po reševalcih ter gasilcih) v romskih naseljih velikokat pada kamenje ... Slika je arhivska, iz lanskega julija, ko se je to policistom zgodilo v Kerinovem Grmu. (foto: arhiv; PU NM)

V petek popoldne so trebanjske policiste poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Trebnjem, kjer naj bi pijan moški kršil javni red in mir in nadlegoval goste. Takoj so se odzvali in kršitelja izsledili. Med postopkom je 29-letni nasilnež z glavo razbil steklo na službenem vozilu policije. Ker ni upošteval ukazov, so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog in na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.

Poškodoval policistko

V noči na soboto so bili policisti obveščeni o motečem predvajanju glasne glasbe v naselju v Dobruški vasi, kjer je potekala zabava, na kateri je bilo okoli 40 oseb. Med interveniranjem policistov je moški v policistko vrgel kamen in jo poškodoval po glavi, z metanjem kamnov pa je poškodoval tudi službeno vozilo policije. Osumljencu napada so policisti in kriminalisti odvzeli prostost in ga pridržali. Po zaključeni preiskavi ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti.

Trije pijani so se stepli

V soboto nekaj pred 20. uro so policiste poklicali na pomoč iz naselja na Prapreški poti, kjer naj bi prišlo do pretepa. Policisti PP in PPP Novo mesto so se takoj odzvali in ugotovili, da je prišlo do pretepa med tremi kršitelji, ki so bili pod vplivom alkohola. Eden izmed kršiteljev je pretepel tudi žensko, ki je posredovala in poskušala preprečiti pretep. Ob prihodu policistov se kršitelj ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Vsem so zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilne naloge.

Hudo poškodovan kolesar

Brežiški policisti so bili v petek nekaj pred 12.30 obveščeni o prometni nesreči v Brežicah. Ugotovili so, da je 74-letni voznik osebnega avtomobila s pripetim lahkim priklopnikom v križišču odvzel prednost 61-letnemu kolesarju. Kolesar je trčil v priklopnik, padel in se huje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo zoper povzročitelja nesreče podali kazensko ovadbo.

Padec (vinjenega) kolesarja

V noči na nedeljo je na Kandijski cesti v Novem mestu 54-letni kolesar zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad kolesom in padel. Poškodovanega so zaradi lažjih poškodb oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti so še ugotovili, da je bil kolesar pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,67 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

Eden v drog javne razsvetljave ...

V petek nekaj po 19. uri je voznik osebnega avtomobila na Obrežju zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v drog javne razsvetljave. Lažje poškodovanega 53-letnega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so mu zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

... drugi v semafor

V noči na soboto so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na Seidlovi cesti v križišču pri Šmihelskem mostu. 48-letni voznik osebnega avtomobila iz Kočevja je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v drog semaforja (fotografije na lokalno.si). Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar ga je odklonil. Policisti so še ugotovili, da kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zakon o pravilih v cestnem prometu, Zakon o motornih vozilih, Zakon o voznikih in Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu za omenjene kršitve določajo globo v višini 2.820 evrov.

V prodajalno ne, v avto (odklenjen) da

V Brežicah je v noči na petek nekdo skozi vrata poskušal vlomiti v prodajalno. To mu ni uspelo, je pa povzročil za okoli 100 evrov premoženjske škode.

Na parkirnem prostoru avtocestnega postajališča Dul je v soboto v jutranjih urah nekdo iz odklenjenega osebnega avtomobila ukradel denarnico z dokumenti in denarjem.

Migranti

Policisti PMP Obrežje so na vstopu v Slovenijo med kontrolo tovornega vozila srbskih registrskih oznak odkrili državljana Bangladeša, ki se je skrit med tovorom poskušal izogniti mejni kontroli. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti so na območju Slovenske vasi izsledili in prijeli državljana Kosova in na območju Cerovega Loga pet državljanov Egipta. Postopki s tujci še niso zaključeni.

M. K.