FOTO: Učna ura v Šokčevem dvoru

24.5.2021 | 16:30

Boris Grabrijan, Zvezdana Novaković in Tončka Janković (Foto: M. L.)

Včeraj so preizkusili tudi pastitski plašč. (Foto: M. L.)

Šokčev dvor v Žuničih (Foto: M. L.)

Žuniči - Ob evropskem dnevu parkov so v javnem zavodu Krajinski park Kolpa včeraj z dnevom odprtih vrat v muzeju na prostem Šokčev dvor v Žuničih predstavili med drugim pripravo lanu in konoplje za tkanje znamenitega belokranjskega platna.

O parku in o njegovi naravni pestrosti je govoril direktor Krajinskega parka Kolpa Boris Grabrijan. Predici Tončka Jankovič in Magdalena Raztresen sta prikazali izdelavo lanene nit. Tončka je posebej opisala lastnosti in namen plašča in ovčje kože. Predstavila je tudi tradicionalni pastirski plašč iz lipovega lubja, ki si ga je za to priložnost ogrnil eden mlajših domačinov.

Ob tem, ko so obiskovalci lahko videli nekoč zelo razširjeno rokodelstvo tega območja, so lahko doživeli tudi kulturno ustvarjalnost na tem območju. V kulturnem sporedu je namreč pela Zvezdana Novaković, ki se ji je pridružila tudi Tončka Jankovič.

V nekajurnem dogajanju so se predstavili z izdelki in pridelki rokodelci, kmetje in čebelarji. Na stojnicah seveda niso manjkale volnene nogavice in copati. Nekateri obiskovalci so si z zanimanjem ogledali ovce na paši ob prireditvenem prostoru.

Park Kolpa je predstavil električna kolesa. Na prireditveni prostor je postavil tudi dve prikolici, opremljeni za ponudbo hrane in različnih izdelkov, ki ju je nabavil v zadnjem obdobju. Na stojnicah, ki so prav tako nova pridobitev v parku so

Med obiskovalci je bila tudi skupina ljubiteljev starih koles, ki so povezani v sekcijo Torpedo v okviru Turističnega društva Griblje.

M. L.

Galerija