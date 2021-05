Najboljši podčastnik SV leta 2020 Klemen Mihalič

24.5.2021 | 14:30

Klemen Mihalič s priznanjem (foto: FB Slovenska vojska)

Priznanji so podelili že v soboto, 15. maja, na prireditvi ob Dnevu Slovneske vojske (foto: Vlada RS; twitter)

Klemen Mihalič in Tadej Ščančar (twitter)

Ljubljana/Novo mesto - Najboljši vojak Slovenske vojske v letu 2020 je postal postal pripadnik specializirane enote vojaške policije poddesetnik Tadej Ščančar, najboljši podčastnik pa Novomeščan, višji vodnik Klemen Mihalič. Nagrajenca sta se na današnji novinarski konferenci zahvalila za izkazano čast ter zainteresirane mlade spodbudila, da preizkusijo, ali bi bilo delo v SV zanje.

Klemen Mihalič

Mihalič je v Slovenski vojski zaposlen deset let. Vojaško pot je začel v enotni vstopni točki v Vipavi in po temeljnem strokovnem usposabljanju karierno pot nadaljeval v bojnem pionirskem vodu 72. brigade. Udeležil se je tudi več strokovnih vojaških usposabljanj. Na tečaju za bojne inženirce v ZDA pa je dosegel najboljši rezultat med vsemi udeleženci. Prav tako je bil najboljši v generaciji na podčastniški šoli. Udeležil se je mirovne operacije na Kosovu, trenutno pa se pripravlja na mirovno operacijo na Maliju. Lokalni skupnosti je kot prostovoljec pomagal v času epidemije.

Tadej Ščančar

Ščančar je svojo pot v Slovenski vojski začel kot prostovoljec, trenutno pa je del Specializirane enote vojaške policije. V Slovenski vojski je zaposlen osem let. Udeležil se je več usposabljanj, pred tremi leti tudi selekcije za vstopno preverjanje posebne enote specialne taktike. Po končanem usposabljanju je bil napoten na desetniško usposabljanje, kjer je bil najboljši slušatelj. Tudi za njim je mirovna misija na Kosovu. Želi si ostati v vojski in nadaljevati kariero ter se udeležiti še kakšne misije, na primer kot mentor na misijah na Maliju ali v Iraku.

Oba nagrajenca sta se zahvalila za izkazano čast in predvsem pomoč sodelavcev. Ponosna sta, da sta del Slovenske vojske in tudi mladim, ki jih to zanima, priporočata, da preizkusijo, ali bi bilo delo v Slovenski vojski zanje, ter ob tem pridobijo znanje, ki jim bo ostalo za vse življenje.

Naj pripadnike v Slovenski vojski izbirajo kot posameznike, ki najbolj izstopajo v svoji enoti glede na znanja in veščine, sposobnosti, motiviranost, vrednote, stremljenje k odličnosti, usposobljenost, pozitiven odnos do sodelavcev ter občutek pripadnosti Slovenski vojski.

Prijave na prostovoljno služenje vojaškega roka, kamor vabijo zainteresirane mlade, v Slovenski vojski sicer zbirajo do 20. junija, naslednje služenje pa se začne 7. julija.

