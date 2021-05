V Sevnici bodo kot kulturni spomenik zaščitili prvi brivsko-frizerski salon Kreutz

25.5.2021 | 09:20

foto: Občina Sevnica

Sevnica - V Sevnici se bodo letos lotili ureditve brivsko-frizerskega salona Kreutz z začetka prejšnjega stoletja na tamkajšnjem Glavnem trgu, ki ga želijo ohraniti in zaščititi kot kulturno dediščino. Naložba z vsemi konservatorsko-restavratorskimi posegi naj bi stala nekaj manj kot 60.000 evrov. Naložbo bo denarno podprla tudi država.

S sevniške občine so sporočili, da je ministrstvo za kulturo za naložbo odobrilo nekaj manj kot 18.000 evrov državne podpore, v občinskem proračunu pa imajo zanjo načrtovanih skupaj 40.000 evrov.

Občina je sicer salon Kreutz lani odkupila, z njegovo ureditvijo in ohranitvijo pa želijo obogatiti turistično-tržno ponudbo starega mestnega jedra, so pojasnili.

Poseg bo usmerjen v muzejsko predstavitev salona in ohranitev njegove posebne narave in družbenega pomena. Gre za prvi frizerski salon v Sevnici, ki ga je leta 1900 na tedanjem naslovu Sevnica ob Savi številka 5 ustanovil Dragotin Karl Kreutz.

Poudarek bodo dali ohranitvi lesenih delov salona. Očistiti in zaščititi želijo izvirne površine salona ter ohraniti izvirno gradivo, tehnologijo, znanje in veščine. Kot so pojasnili, "gre za ohranitev redke zbirke, ki bo omogočila vpogled v stare obrtne veščine in znanja".

Salon Kreutz nameravajo razglasiti za kulturni spomenik lokalnega pomena, Občina Sevnica pa je za izvedbo konservatorsko-restavratorskih posegov že zagotovila kulturno-varstvene pogoje in soglasja celjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, so še zapisali na sevniški občini.

M. K.