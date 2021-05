Danes brez elektrike

25.5.2021 | 07:15

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 11:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJE;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUČKA1;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICA 2.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA LAHINJA na izvodu VAS ČREŠNJAVEC in VAS LAHINJA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOŽAKOVO, TP RAKOVEC;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BORIHA, TP RADOVIČI, TP ROSALNICE2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽNI VRH na izvodu ROŽNI VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 9:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKI OREHEK;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADAMIČEVA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije predvidoma med 8:00 in 13:00 na območju TP Bistrica vas Mokronog, nizkonapetostno omrežje – V Dolu.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško mesto med 8. in 10. uro na območju TP Vrbinska vas, nizkonapetostno omrežje – Smer Krško-Jordan in med 10.30 in 13. uro na pbmočju TP Jelša Veliki Podlog, nizkonapetostno omrežje – Gorica leva stran ceste; na območju nadzorništva Brežice pa med 8.30 in 12 uro na območju TP Dobova vrtec, nizkonapetostno omrežje – Proti Gaberju-Kaptol.

M. K.