Začetek dvotedenskega festivala vrhunskega tenisa na Otočcu

25.5.2021 | 07:10

Na turnirju bosta nastopili tudi domačinki Živa Falkner ...

... in Nika Zupančič. (foto: arhiv DL, R. N.)

Otočec - S kvalifikacijskimi dvoboji v konkurenci posameznic se je v organizaciji Teniškega kluba Krka Otočec, Tenis Slovenija in Term Krka začel prvi izmed dveh turnirjev z nagradnim skladom 25.000 dolarjev.

Igrišča Teniškega centra na Otočcu bodo v naslednjih dveh tednih gostile izredno močno zasedbo profesionalnih teniških igralk, sporočajo organizatorji. Na prvem turnirju so najvišje rangirane igralke Rusinja Irina Kromacheva, trenutno 137. igralka sveta, in Allie Kiick, 189. igralka. Rusinja prihaja s popotnico zmage na turnirju v Španiji in je upravičeno prva favoritinja turnirja.

Turnirji predstavljajo tudi odlično priložnost za mlade slovenske igralke, da si priborijo prepotrebne točke za napredovanje na svetovni lestvici in na ta način odprejo vrata za nastope na višje rangiranih turnirjih.

Živa in Nika

V kvalifikacijskih dvobojih za preboj na glavni turnir bo nastopilo 12 slovenskih igralk. V glavnem turnirju bosta nastopili tudi članici TK Krka Otočec, Živa Falkner in Nika Zupančič. Živa je v minulih mesecih preživela kar 8 tednov na turnirjih v Turčiji in dosegla nekaj odmevnih rezultatov, Nika pa je zaključne priprave opravila v ZDA, kjer je nastopala v končnici univerzitetnih tekmovanj. Poleg njiju bosta v glavnem turnirju od slovenskih igralk nastopili še Dalila Jakupovič in Pia Lovrič.

Zasedba nad pričakovanji

Zaradi zaostrenih razmer za potovanja in posledično manjšega števila turnirjev po svetu je zasedba na obeh turnirjih visoko nad pričakovanji. V normalnem času bi se turnirjev tega ranga udeležile igralke med 300. in 500. mestom na svetovni lestvici, letos pa je zaključna številka za udeležbo pod 300. mestom.

V sodelovanju s Šolskim centrom Novo mesto je dvoboje možno spremljati tudi v živo v spletnih prenosih Teniškega kluba Krka Otočec na http://www.tenis-krka.org/.

Organizatorji upajo, da bo tudi vreme na njihovi strani in bodo na igriščih Teniškega centra na Otočcu ''lahko spremljali vrhunski tenis, kot ga na Dolenjskem še ni bilo.''

M. K.