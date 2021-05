Akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke z več projekti vključevanja in izobraževanja mladih, žensk in Romov

25.5.2021 | 12:40

Projekt MODMEDS - mobilno drsališče

Projekt IMS - usposabljanje za NPK pomočnik kuharja

Projekt Srečava se v knjižnjici - ulična razstava ilustracij Eve Rojec

Projekt BAČI - Baragova rezina (foto Alenka Stražišar Lamovšek)

Trebnje - Lokalna akcijska skupina Stik, ki pokriva območja Suhe krajine, Temeniške doline in Dolenjskih Toplic, je v iztekajočem programskem obdobju končala štiri od petih projektov osveščanja, spodbujanja izobraževanja, zaposlovanja in medgeneracijskega povezovanja. Njen cilj je vključevanje in izobraževanje mladih, žensk, Romov in drugih ranljivih skupin.

Projekti, ki so jih zasnovali partnersko, so vsem generacijam omogočili izobraževanje in pridobivanje novih znanj. Z vključevanjem v širše družbeno okolje pa so prispevali k izboljšanju položaja ranljivih skupin na trgu dela, krepitvi njihove samozavesti in kakovosti življenja, so sporočili s sedeža skupine Stik v Trebnjem.

Od skupaj petih projektov so štiri končali. Teče le še zadnji Srečava se v knjižnici, ki ga izvajajo v Knjižnici Ivančna Gorica, in s katerim želijo predvsem mlade spodbuditi k srečevanju v knjižnici. Tam sicer lahko sooblikujejo prireditve, se spoznavajo med seboj in knjižnico uporabljajo kot varen prostor.

Sicer pa so s svojimi zadnjimi petimi projekti uspeli zagotoviti dve novi delovni mesti. Izdali so zbornik literarnih črtic, poskrbeli za mobilno drsališče in izobraževalne programe. Turistično ponudbo so obogatili z Baragovo rezino, ki so jo poimenovali po slovenskem misijonarju med indijanskimi ljudstvi, škofu, etnologu, jezikoslovcu, piscu več knjig in dobrniškemu rojaku Frideriku Ireneju Baragi.

Med več kot 300 udeleženci so spletli številna nova poznanstva. Pripravili so še vrsto delavnic, predavanj in drugih izobraževanj.

Partnerji Lokalne akcijske skupini Stik so sicer v programskem obdobju med letoma 2014 in 2020 končali skupaj deset projektov. Sedem jih še izvajajo, pet pa jih še čaka na potrditev.

V dobrih petih letih svojega delovanja so razvili 21 novih izdelkov, ustvarili sedem novih delovnih mest, izvedli 176 delavnic, usposabljanj in izobraževanj z več kot 1000 udeleženci.

Lokalno akcijsko skupino Stik so v Žužemberku ustanovili leta 2015. Namenjena je povezovanju, tesnejšemu sodelovanju med občinami ter spodbujanju celovitega in uravnoteženega razvoja na območju občin Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk. Njen vodilni partner je trebanjski Center za izobraževanje in kulturo, ki za lokalno skupino organizira in opravlja administrativno-tehnične ter finančne naloge, so še sporočili iz Trebnjega.

M. K.