Vlomili v poslovne prostore

25.5.2021 | 11:00

Na območju občine Mokronog - Trebelno je med 23. 5. in 24. 5. nekdo vlomil v poslovne prostore podjetja in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2000 evrov premoženjske škode.

Nezakonito čez mejo

Policisti so na območju Preloke (PP Črnomelj) izsledili in prijeli dva državljana Maroka, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Policijski postopki s tujcema še niso zaključeni, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Sicer so policisti Policijske uprave Novo mesto v minulem dnevu intervenirali v 58 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 212 klicev. Obravnavali so sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vloma in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.