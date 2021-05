Še en dan do vstopa v zeleno koronafazo? V regiji izstopa Krško (10 novih okužb)

25.5.2021 | 11:45

Profimedia

Kljub mrkemu vremenu število koronapozitivnih še naprej upada ... V ponedeljek prejšnji teden so s PCR testi zaznali in potrdili 497 pozitivnih na koronavirus. Včeraj se je število teh zmanjšalo na 326, opravili pa so 3558 testov. Delež pozitivnih je znašal 9,2 odstotka. Pred sedmimi dnevi je znašal 11,74 odstotka. To pomeni, da se je sedemdnevno število pozitivih primerov znižalo in še bolj približalo zeleni fazi. S padcem za 7 odstotkov je po podatkih Sledilnika za Covid-19 tedensko povprečje 311. Še danes tak padec in jutri bo na sproščujočem vladnem semaforju zasijala zelena barva ...

Včeraj so umrli trije covidni bolniki. V bolnišnicah se jih zdravi 295, od tega jih 92 potrebuje intenzivno terapijo.