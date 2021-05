Vinska vigred je bila, čeprav drugačna. In kdo so zmagovalci?

25.5.2021 | 13:10

Foto: Robert Kokol

Metlika - Epidemija novega koronavirsa je lani v celoti odplaknila Vinsko vigred, letos pa so organizatorji poskrbeli, da se tradicija te vinarsko-turistične prireditve nadaljuje.

Minuli petek so tako v Hiši dobrot v Metliki pripravili paket izbranih vigrednih vin. Organizatorji pri Zavodu Metlika so povabili vse, naj si preko interneta ogledajo degustacijski video. V njem so vinarji, ki jih sicer lahko obiščemo na 'pravi' vigredi, predstavili svoja najboljša vina.

V soboto so bila v Hiši dobrot na voljo vsa najboljša vina z letošnjega ocenjevanja, torej šampioni vin Vinske vigredi 2021. V ožjem krogu pa so na metliškem gradu pripravili krajšo prireditev za medije in sponzorje. Video posnetek prireditve smo objavili na portalu lokalno.si.

Podelili so diplomi za najboljšo belokranjsko pogačo, prejeli sta ju Nastanitvena kmetija Trdič in Domačija Šrajf – Škof.

Zanimiva je bila podelitev šampionov vin. Letos je največ nagrad pripadlo Vinski kleti KZ Metlika. Pridelali so tako najboljša vina belokranjec PTP in metliška črnina PTP, kot tudi šampiona suhih vin tekočega letnika, to je chardonnay letnik 2020. Vino z najvišjo oceno pa tudi tokrat prihaja iz Vinske kleti Prus, to je rumeni muškat, ledeno vino, letnik 2016 z oceno 19.73.

Okronali so tudi novo kraljico metliške črnine. Ta mandat je za obdobje enega leta pripadel 21-letni Tjaši Rus iz Vidošičev. Kot nova kraljica želi, kot sporočajo organizatorji vigredi, ljudi opozoriti na to, da obstaja prekrasna Bela krajina, ki ima ogromno naravnih lepot, odlična vina in številne druge dobrote.

Zadnji dan Vinske vigredi 2021, ki je tokrat večinoma potekala v virtualni obliki, je bil namenjen ogledu filma Vinska vigred - prireditev s tradicijo. Gledalci so lahko uživali v zgodah in prigodah s preteklih Vinskih vigredi ter obujali spomine. ''Malo nostalgije sicer ne škodi, pa vendar si vsi želimo, da se bomo prihodnje leto znova srečali na treh metliških trgih v starem mestnem jedru in nazdravili s prijatelji in znanci iz oči v oči,'' upajo v metliškem Zavodu za turizem, kulturo, šport in mladino.

M. K.