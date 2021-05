Zunanji minister Srbije obisk Slovenije začel v Miličih in Bojancih

Nikola Selaković in Andrej Kavšek (foto: Občina Črnomelj)

Črnomelj - Zunanji minister Republike Srbije Nikola Selaković je svoj obisk Slovenije začel v občini Črnomelj, v Miličih, kjer si je ogledal lokacijo bodoče muzejske zbirke zgodovinskega in etnološkega značaja, s katero bi predstavili zgodovino Uskokov v Beli krajini. Pobudnik projekta je Slovensko srbsko poslovno društvo (BASS), med podporniki pa sta tudi Občina Črnomelj in Mestna muzejska zbirka Črnomelj.

Minister si je ogledal tudi vas Bojanci in izpostavil, da ga izredno veseli, da je spoznal in se pogovarjal s potomci Uskokov v obiskanih vaseh. Zahvalil se je županu občine Črnomelj Andreju Kavšku za topel sprejem in posluh občine za prebivalce uskoških vasi.

"Zelo sem zadovoljen s pogovori z zunanjim ministrom Srbije, ki je izkazal resnično veliko zanimanje za srbsko kulturo v Beli krajini. Prepričan sem, da bomo v sodelovanju uspeli realizirati idejni projekt muzejske zbirke v Miličih, saj si želimo ohraniti tamkajšnjo tradicijo in zgodovino," je izpostavil Andrej Kavšek in, kot sporočajo iz črnomaljske občine, izrazil upanje, da se z ministrom še kdaj srečata.

Minister je pot nadaljeval v Ljubljano na pogovore z državnim vrhom.

