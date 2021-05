Ženska energija na Novomeških likovnih dnevih

25.5.2021 | 18:40

Po tradiciji vsakič na novomeških likovnih dnevih sodeluje tudi eden izmed domačih ustvarjalcev. Letos je to Tina Mohorović. (Foto: I. Vidmar)

Robert Lozar

Novo mesto - Včeraj so se v Jakčevem domu v Novem mestu začeli 17. novomeški likovni dnevi, na katerih letos sodeluje sedem slikarjev in kiparjev iz vse Slovenije.

Izvedba tokratnih likovnih dnevov je bila zaradi epidemiološke situacije in omejitev ves čas pod vprašajem, odločitev, da jih izpeljejo tri tedne pozneje kot sicer, pa se je izkazala za dobro, saj je vlada v tem času precej omilila protiepidemiološke ukrepe, bo pa razstava ne glede na ta zamik postavljena v tradicionalnem junijskem terminu, je na današnji novinarski konferenci povedala Jasna Dokl Osolnik, direktorica Dolenjskega muzeja, ki je organizator novomeških likovnih dnevov.

Že drugo leto zapored je umetniški vodja novomeških likovnih dnevov črnomaljski slikar Robert Lozar, ki je lani v tej vlogi nasledil Janka Orača. »Če smo lani govorili o dialogu med abstraktnim in realističnim, letos lahko govorimo o dialogu med kipom, sliko in risbo. Zelo pomembno je tudi, da letos na novomeških likovnih dnevih prvič prevladuje ženska energija, kar zelo pozitivno vpliva tudi na ustvarjanje. Letos je namreč med udeleženci prvič več žensk kot moških,« je poudaril Robert Lozar.

Novomeški župan Gregor Macedoni je opozoril na značilno novomeško veduto, ki je verjetno ena najpogosteje upodobljenih vedut slovenskih mest v likovni umetnosti. »Ta je bila zelo priljubljen motiv Božidarja Jakca, novomeški likovni dnevi pa potekajo prav v stavbi, ki jo je zgradil njegov oče,« je na simbolnost kraja dogajanja spomnil župan.

Udeleženci letošnjih novomeških likovnih dnevov so slikarka Barbara Kastelec iz Ljubljane, kiparka Paola Korošec iz Ljubljane, slikar Vladimir Leben iz Sevnice, slikar Miha Perne iz Ljubljane, kiparka Tejka Pezdirc iz Gradaca v Beli krajini, slikar Marko Zorović iz Križevcev in domačinka iz Novega mesta oziroma Potoka grafičarka Tina Mohorović. Častni gost bo slikar Ivo Prančič, ki bo v četrtek ob 17. uri sodeloval na pogovornem popoldnevu Slika v 21. stoletju, bo pa tudi član žirije, ki bo razglasila nagrajenca. Nagrada bo samostojna razstava v Jakčevem domu prihodnje leto.

Vsak udeleženec novomeških likovnih dnevov tradicionalno zapusti Novemu mestu eno svoje v tem času ustvarjeno delo. Do zdaj se jih je v zbirki, za katero skrbi Dolenjski muzej, nabralo 125, avtorjev pa je nekaj manj, saj so nekateri na koloniji sodelovali tudi večkrat. Precej del iz zbirke novomeških likovnih dnevov krasi prostore novomeške občine in so tako ves čas tudi na ogled javnosti.

I. Vidmar

