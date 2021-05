Tudi letos letovanje otrok na Debelem rtiču

26.5.2021 | 09:40

Foto: arhiv OZ RK Novo mesto

Novo mesto - Območno združenje RKS Novo mesto bo letos organiziralo letovanje za 274 otrok na zdravstvenem in 30 na socialnem letovanju na Debelem rtiču. Letovali bodo v treh terminih - od 3. 7. do 10. 7., od 10. 7. do 17. 7. in od 17. 7. do 24. 7..

Za zdravstveno letovanje pridobijo starši napotitev za otroke pri svojih zdravnikih oz. pediatrih za tiste otroke, ki so imeli v letu od februarja 2020 do februarja 2021 po dva zapisa o bolezni otroka v zdravstvenem kartonu.

Za socialno letovanje sprejemajo prijave na Območnem združenju RKS Novo mesto, zaradi omejenega števila mest bodo izbrani otroci z najnižjimi dohodki na družinskega člana.

Prispevek za sedem dnevno letovanje na Debelem rtiču je 24,5 evra. Prijave zbirajo na novomeškem Rdečem križu do zapolnitve mest. Vse informacije se dobijo na spletni strani: Letovanje otrok na Debelem rtiču | OZRK Novo mesto.

Prijave lahko oddate osebno v njihovem delovnem času ali na elektronski naslov: letovanje.rknm@gmail.com

Na Debelem rtiču bodo dosledno upoštevana vsa priporočila NIJZ v zvezi s preprečevanjem širjenja okužb bolezni kovid-19, sporočajo iz RK.

Letovanje sofinancirajo ZZZS in občine Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Dolenjske Toplice, Straža, Mirna Peč, Žužemberk in Šmarješke Toplice.

M. K.