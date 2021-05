Trčila osebno in tovorno vozilo

26.5.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Včeraj ob 10.31 sta na Cesti krških žrtev v Krškem trčila osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče in usmerjali promet do prihoda policistov. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Pločevina visela s strehe

Ob 14.38 je v Dilančevi ulici v Novem mestu z ostrešja objekta pešce ogrožal viseči kos pločevine. Gasilci GRC Novo mesto so pločevino pritrdili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA LAHINJA na izvodu VAS ČREŠNJAVEC in VAS LAHINJA;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAVRLEN na izvodu ZEMELJSKO ZID. LEVO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.30 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČVRH;

- od 10.30 do 13.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEVNO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7.30 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRTAČA 3, TP GRAD VRTAČA;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAL;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTREKLJEVEC.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH – STRAŽA;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUČKA 1;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRSKA GORA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Jelša vas, nizkonapetostno omrežje – Podlog levo med 8. in 9. uro, na območju TP Jelša vas, nizkonapetostno omrežje – Gorica levo med 9. in 12. uro in na območju TP Kremen, Bučarca, Sremič korito, Potoče in Pleterje med 8. in 13. uro.

M. K.