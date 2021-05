Priznanja in zahvale za humanitarne dejavnosti z mladimi

Darja Padovan - izjemno priznanje OZ RKS NM

Naj prostovoljka Neža Račečič s predsednico OZ RKS NM

Naj prostovoljska skupina Gimnazije Novo mesto

OŠ Šmarjeta in vrtec Sonček

Podelitev

Posebno priznanje za FZV Novo mesto

Mentorica Zvonka Potočar z RICa pri predstavitvi sodelovanja pri pismih drobne pozornosti

Prireditev je vodila prostovoljka Nuša Rustja

Novo mesto - ''Že drugo šolsko leto nas epidemija pri izvedbi humanitarnih dejavnosti omejuje, a s prilagoditvijo smo nekatere le izvedli,'' sporočajo iz OZ RK Novo mesto. Rezultat jesenskega natečaja Nisi sam – pismo drobne pozornosti so bila številna pisma za starejše, od novembra poteka Telefonsko družabništvo s starejšimi, aprila so uspešno izpeljali Dan za spremembe, kjer so nadaljevali s telefonskimi klici starejših in pisanjem novih pisem. Nekaterim šolam je uspelo izpeljati Košarico, izvedli so tudi krvodajalske akcije za mlade in še nekaj drugih akcij.

Včeraj so na Humanitarnem centru pripravili krajšo prireditev s podelitvijo 77 priznanj in zahval. Predsednica OZ RKS Novo mesto Vesna Dular je v uvodnem nagovoru povzela izvedene humanitarne dejavnosti z mladimi (napisali so 1130 pisem in imeli preko 300 telefonskih pogovorov s starejšimi) in se vsem zahvalila za sodelovanje. Vsi nagrajenci so izmenjali vtise o svojih letošnjih prostovoljskih izkušnjah, potem pa prejeli posebna priznanja, priznanja in posebne zahvale, ostale zahvale za sodelovanje pa bodo mentorji prejeli na šole.

NAGRAJENCI

Za izjemne dosežke pri natečaju Nisi sam – pismo drobne pozornosti so podelili štiri posebna priznanja, in sicer vsem ustanovam, ki so posredovale največ pisem. Ta priznanja so prejeli Vrtec Sonček iz Šmarjete, OŠ Šmarjeta, Gimnazija Novo mesto in Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto. Priznanje za naj prostovoljsko skupino je prejela skupina prostovoljcev za Telefonsko družabništvo z Gimnazije Novo mesto, naj prostovoljka je postala gimnazijka Neža Račečič.

Posebne zahvale so prejeli: mentorici Irena Zupančič z OŠ Šmarjeta in Suzana Krvavica z Gimnazije Novo mesto za izjemno mentorsko pomoč pri humanitarnih dejavnostih, RIC Novo mesto za vključitev zaposlenih v pisanje pisem in študent Zdravko Klanšek s FZV Novo mesto za 32 napisanih pisem z voščilnicami.

Za dolgoletno mentorsko delo pri dejavnostih RK je izjemno priznanje OZ RKS Novo mesto prejela svetovalna delavka Darja Padovan z OŠ Bršljin. Več kot 30 let spodbuja prostovoljno in humanitarno delo učencev na šoli in skrbi za pomoč družinam v socialnih stiskah. Šolo vseskozi uspešno povezuje s krajevnimi organizacijami RK v šolskem okolišu in organizira učence za pomoč starejšim.

Ob zaključku prireditve je sekretarka Barbara Ozimek predstavila Humanitarni počitniški teden mladih, ki je konec junija namenjen 15 srednješolcem in devetošolcem, ter nagrajencem razdelila praktične nagrade. Prireditev je pripravila in vodila prostovoljka Nuša Rustja, posneli pa so jo dijaki multimedijske produkcije s Šolskega centra Novo mesto.

IZ OZ RK ob tej priložnosti pošiljajo tudi nekaj vtisov nagrajencev ...

Darja Padovan, mentorica dejavnosti RK na OŠ Bršljin, prejemnica izjemnega priznanja OZ RKS NM: ''Zelo presenečena in hvaležna sem, ker sem prejela priznanje za dolgoletno sodelovanje naše šole z OZ RKS Novo mesto. Kadar je bila priložnost, sem spodbujala vključevanje učencev v aktivnosti, ki so jih organizirali predstavniki območnega združenja ali krajevnih organizacij RK iz našega šolskega okoliša. Na akcijah Drobtinica RK, Košarica RK, na bazarjih, proslavah in med prednovoletnim obiskovanjem starejših so se spletle prijetne in tople vezi med nami in člani KORK-ov Bršljin, Bučna vas in Prečna, temi preprostimi ljudmi velikega srca. Naše sodelovanje je vedno nemoteno potekalo pri vključevanju socialno ogroženih otrok na letovanje na Debelem rtiču, v zadnjih letih pa smo ob pomoči KORK Bršljin rešili tudi prenekatero stisko družin, katerih otroci obiskujejo našo šolo. Zahvaljujem se vsem otrokom in odraslim, ki so kakorkoli sodelovali in pripomogli, da humanost in solidarnost ne ostajata zgolj besedi.''

Neža Račečič, dijakinja Gimnazije Novo mesto, prejemnica priznanja za naj prostovoljsko skupino in naj prostovoljko: ''Zame na svetu ni lepše stvari, kot je iskren nasmeh, ki se izriše na obrazu nekoga, ki si mu pomagal. Naš čas in energija sta res največje darilo, ki ga lahko damo sočloveku. In če imaš tako krasni mentorici, kot sta naši Suzana Krvavica in Anica Kastelec, je biti prostovoljec res v užitek.''

Irena Zupančič, mentorica krožka RK na OŠ Šmarjeta, prejemnica posebne zahvale za izjemno mentorsko pomoč pri humanitarnih dejavnostih: ''Na šoli se nam zdi dobro in nujno, da otroci dobijo priložnost, da lahko pomagajo. Naše otroke učimo, da največ štejejo tista dobra dejanja, za katera morda nihče ne ve in za katera jim nihče ne ploska. In to odtehta vsa priznanja, čeprav smo tudi priznanj zelo veseli. Zato hvala RK za vse pobude in ideje ter za vso energijo, ki jo vlagate v načrtovanje in izvedbo natečajev in akcij, ki nam učiteljem omogočajo, da lahko naše učence učimo srčnosti in prostovoljstva.''

