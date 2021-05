FOTO: Slovenske olimpijske sanje širom naših občin

26.5.2021 | 08:00

Pred začetkom letošnjih poletnih olimpijskih iger v Tokiu po vsej Sloveniji potuje slovenska olimpijska bakla. V času od 22. aprila do 23. julija potuje po vseh 212 slovenskih občinah, poročali smo že o njenem obisku v Grosupljem in Županovi jami ter napovedali postanek v Novem mestu, kjer še vedno zbirajo prijave udeležencev. Včeraj popoldne pa je prispela tudi v občino Ivančna Gorica. Namen potovanja bakle je širiti vrednote olimpizma, povezovati ljudi, prebujati jekleno voljo in navdihovati, ter povezovati.

Slovensko olimpijsko bakla sta iz sosednje dobrepoljske občine v Občino Ivančna Gorica ponesla predsednik Zveze športnih organizacij Ivančna Gorica (ZŠO) Mitja Hren in nekdanji smučarski tekač in udeleženec Zimskih olimpijskih iger v Lake Placidu leta 1980 in 1984 v Sarajevu, Ivo Čarman. Čarman je bil med drugim tudi eden izmed nosilcev olimpijske bakle v Sarajevu.

Kot sporočajo iz ivanške občine, je bakla naprej pripotovala na Krko, nadaljevala pot do Zagradca, Ambrusa, Šentvida pri Stični in nazadnje potovala po centru Ivančne Gorice do Vzgojno izobraževalnega centra Ivančna Gorica ter svoj pohod zaključila na Sokolski ulici. Kot zadnji izmed sedemnajstih tekaških trojk po občini je z baklo pred občinsko stavbo pritekel župan Dušan Strnad. Županovo ekipo so pozdravili številni občani, sestavljali pa so jo podžupan Tomaž Smole, udeleženec paraolimpijskih iger v Riu leta 2016 Primož Jeralič in udeleženka mladinskih olimpijskih iger leta 2018 v Argentini Tjaša Zajc.

Župan se je na zaključni prireditvi zahvalil organizatorjem, da so olimpijski simbol prinesli tudi v občino Ivančno Gorico: »Verjamem, da nas bo olimpijska bakla še bolj navdihnila, predvsem pa mlade športnike, ki trenirajo zato, da bi bili nekoč postali olimpijci. Dober športnik praviloma ne zaide na stranpoti, ne podleže preizkušnjam in je obenem tudi dober učenec, dijak, študent in kasneje tudi dober delavec in vzoren državljan. In take ljudi tudi potrebujemo. Šport je način življenja in tisti, ki si ga izbere, gotovo ne zgreši.« Dodal je še, da je uspeh za vse nas že to, da olimpijske igre letos bodo. Prepričan je, da naši olimpijci že pridno trenirajo, vsi skupaj pa jim bomo, tudi s to današnjo energijo in navijanjem pomagali k čim boljšim uspehom. »Srečno bakli, srečno slovenskim olimpijcem in srečno vsem nam.«

Kot omenjeno, je celotno olimpijsko pot po ivanški občini prepotoval tudi nekdanji olimpijec Ivo Čarman. Številnim občanom in mladim športnikom je ob poti delil izkušnje in pomembne napotke iz njegove bogate olimpijske kariere. Povedal je, da so sanje vsakega športnika udeležba na olimpijskih igrah, za kar je potrebno veliko trdega dela in odrekanj. Svoje izkušnje sta občanom podelila tudi naša olimpijca Jeralič in Zajčeva.

Slovensko olimpijsko baklo v navijaškem vzdušju pospremili tudi občani ob poti. Posebno lepe sprejeme so pripravili učenci na Krki, Zagradcu in Ambrusu, v Šentvidu je na športnem igrišču zaplesala šolska folklorna skupina, na Sokolski ulici pa so za ples in dobro voljo poskrbele članice Plesne šole Guapa, še sporočajo iz Občine Ivančna Gorica.

