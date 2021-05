V Krškem začasno rešili prostorsko stisko Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja

Krško - Občina Krško je na Vidmu našla začasno rešitev pomanjkanja prostora v objektu osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja. Od starejše občanke je skupaj s šolo za obdobje petih let (oz. do izgradnje novega objekta v starem mestnem jedru) v najem prevzela enostanovanjsko hišo na Vidmu na Cesti 4. julija, kjer bo dovolj prostora za štiri oddelke posebnega programa s skupno 26 učenci z učitelji in varuhi. V hiši sta občina in šola v preteklih mesecih uredili učilnice ter učno stanovanje s kuhinjo, dnevno sobo in kopalnico.

Občina Krško je za naložbo, ki je obsegala nabavo opreme, obnovo elektro in strojnih instalacij, stavbnega pohištva, talnih oblog, zunanjo ureditev z ureditvijo dostopne poti in parkirišča, iz občinskega proračuna namenila skupno 106.000 evrov. Najemnina hiše znaša nekaj manj kot 300 evrov mesečno, a sta se občina in najemodajalka dogovorili o pobotu najemnine z vlaganji v objekt. Lastnica hiše je namreč varovanka doma starejših občanov, oskrbnino pa ji doplačuje občina. To je prvi primer reševanja problematike praznih objektov, v katerih lokalna skupnost najde potencial za potrebe javnih zavodov, sporočajo iz občine.

»Z novimi prostori smo pridobili novo širino, predvsem pa možnost za opolnomočenje naših starejših učencev, ki se poleg ostalega soočajo tudi z znižanimi prilagoditvenimi funkcijami oz. spretnostmi. Primanjkljaji v prilagoditvenih spretnostih se pomembno odražajo na področjih govora in komunikacije, skrbi zase, samostojnosti, socialnih spretnostih, učnih in delovnih zmožnostih, funkcionalnih učnih sposobnostih, sposobnostih praktičnih znanj, skrbi za lastno varnost. Z novimi prostori lahko pedagogi, poleg ohranjanja in poglabljanja že pridobljenega znanja, pomembno vplivamo in razvijamo znanja, spretnosti in veščine, ki našim učencem tlakujejo pot v lažje in spretnejše vključevanje v vsakodnevno življenje. S tem povečujemo na eni strani sprejetost oseb s posebnimi potrebami ter na drugi samostojnejše, kvalitetnejše in bogatejše življenje naših učencev,« poudarja ravnateljica OŠ dr. Mihajla Rostoharja dr. Barbara Smolej Fritz.

Občina Krško sicer zadnja leta načrtuje gradnjo in selitev Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v krško staro mestno jedro.

