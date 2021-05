Razbijal po hiši in pretepal domače

26.5.2021 | 13:30

Policisti PP Novo mesto so v minuli noči posredovali v naselju v okolici Novega mesta, kjer naj bi pijan moški razbijal inventar v hiši, nadlegoval družinske člane in enega izmed njih udaril. 35-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov in opozoril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Ukradel platišča s pnevmatikami

Na parkirnem prostoru na Kandijski cesti v Novem mestu je med 21. 5. in 25. 5. nekdo z novega tovornega vozila ukradel platišča s pnevmatikami in povzročil za 2.340 evrov premoženjske škode.

Na mejo z ukradenim avtom

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila Fiat 500 italijanskih registrskih oznak. Policisti so pri preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu ugotovili, da je bil avtomobil v začetku aprila ukraden v Italiji. Državljanu Bosne in Hercegovine so ga zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Nezakonito prestopil mejo

Policisti so na območju Dolenje vasi pri Krškem izsledili in prijeli državljana Irana, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Policijski postopek s tujcem še ni zaključen.

