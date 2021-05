Akrapovič: V Sloveniji je težko poslovati, a o selitvi na tuje ni razmišljal

Igor Akrapovič

Ivančna Gorica/Črnomelj - Podjetje Akrapovič, ki je znano predvsem po svojih izpušnih sistemih, letos praznuje 30-letnico delovanja. Ustanovitelj in lastnik Igor Akrapovič kot ključen za njihov uspeh izpostavlja razvoj, v katerega v podjetju vseskozi neprekinjeno vlagajo. V času epidemije so zabeležili manjši upad prodaje, a je lanski dobiček ostal primerljiv z letom 2019.

Zametki podjetja segajo v pomlad 1991, ko je takratni motoristični dirkač Akrapovič začel z razvojem lastnih izpuhov v delavnici dober kilometer od zdajšnjega sedeža družbe v Ivančni Gorici. Podjetje se je najprej osredotočalo na izpušne sisteme za dirkalne motocikle, nato je dejavnost razširilo na splošni motociklistični in pozneje še na avtomobilistični trg.

Podjetje danes svoje izdelke prodaja v več kot 80 državah, mednarodni ugled pa je pridobilo predvsem z razvojem izpušnih sistemov za najbolj znane motociklistične in avtomobilistične ekipe. Do zdaj so z izdelki osvojili 141 naslovov svetovnih prvakov v različnih zvrsteh avto-moto športa, podjetje je zanje prejelo tudi že štirinajst nagrad za oblikovanje Red Dot.

Ivančna Gorica in Črnomelj

Skupaj je v podjetju zaposlenih 1300 ljudi - od teh 400 na sedežu podjetja v Ivančni Gorici, 950 pa v njegovem obratu v Črnomlju.

V Ivančni Gorici ima podjetje lastno livarno titana, dinamometer za merjenje vzdržljivosti, na katerem z motociklom upravlja robot, metalurški laboratorij, oddelek za raziskave in razvoj ter oddelek tekmovalne podpore. Celotna proizvodnja, od izdelave cevi do končne sestave izpušnih sistemov, pa poteka v proizvodni hali v Črnomlju.

Igor Akrapovič na dosedanji razvoj podjetja gleda s ponosom, še zlasti na dirkaško zgodovino. Pravi namreč, da so ravno dirke najtežji preizkus za izdelek. Ponosen je na vse lovorike, ki so jih osvojili tekmovalci z njihovimi izdelki, če pa bi že moral izbirati eno, "bi zagotovo izbral prvi naslov svetovnega prvaka, ki ga je s Hondo osvojil Colin Edwards leta 2000". Zelo je ponosen tudi na stoti naslov, ki ga je z Yamaho v seriji MotoGP pripeljal Jorge Lorenzo. "Gre namreč za zelo dovršenega voznika, ki je bil tudi med tistimi, ki so znali najbolje oceniti naše izdelke," je navedel.

Vpliv epidemije

Epidemija covida-19, ki od marca lani kroji tudi razmere v gospodarstvu, je po besedah Akrapoviča v začetku prinesla padec povpraševanja, a je nato prodaja v drugi polovici lanskega leta začela okrevati. "Predvsem je bilo veliko zanimanje na tako imenovanem aftermarket področju, kjer prodajamo izdelke prek svoje prodajne mreže," pravi.

Uradnih izkazov o tem, kako so poslovali lani, v podjetju še nimajo, je pa Akrapovič potrdil, da so v primerjavi z letom 2019 zabeležili manjši upad prodaje. So pa kljub temu poslovali s primerljivim dobičkom kot leto prej.

O selitvi proizvodnje v države, kjer je delovna sila cenejša, Akrapovič, kot pravi, ni nikoli razmišljal. Na vprašanje, ali se v slovenskem okolju da poslovati, pa odgovarja, da je bilo "poslovanje v vsej tridesetletni zgodovini podjetja zaradi različnih dejavnikov vedno oteženo".

