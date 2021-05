102. letnik Stanko Kušljan - preživel vojno in korono!

26.5.2021 | 14:10

Stanko Kušljan bo v nedeljo dopolnil 102. leti!

Šentjernej - V nedeljo bo 102. rojstni dan slavil Stanko Kušljan iz Šentjerneja, partizan, član Gorjanskega bataljona na Kočevskem in Cankarjeve brigade, nosilec najvišjega priznanja partizanske spomenice, ki je tri desetletja vodil krajevno organizacijo ZZB za vrednote NOB Šentjernej, manjkal ni niti v gasilskih vrstah. Kot upokojenec je bil vseskozi aktiven, redno se je udeleževal borčevskih spominskih slovesnosti na Javorovici in drugod.

Slavljenec v pogovoru z Marijanom Križmanom, sinom Darinkom, zadaj pa Matjaž Zagorc in Borut Likar.

Ob častitljivi starosti v teh dneh prejema veliko čestitk in tako ga je danes obiskala delegacija ZZB za vrednote NOB. Njen predsednik Marijan Križman mu je poklonil knjigo Dušana Pirjevca ''Partizani'' ter se mu skupaj s predsednikom Pokrajinskega sveta Združenj borcev za vrednote NOB Dolenjske in Bele krajine Borutom Likarjem in predsednikom Združenja borcev za vrednote NOB Šentjernej Matjažem Zagorcem zahvalil za aktivno uporništvo v času druge svetovne vojne in prispevek, ki ga je dal, da smo se Slovenci obranili okupacijskih nacifašističnih teženj.

Stanko Kušljan je bil vesel knjige ''Partizani'', ki pa jo je že prebral.

Križman je poudaril, da je Kušljan med zaslužnimi, da danes živimo v miru, in v samostojni državi. ''Ponosni smo nanj, je prava legenda,'' je dejal.

Slavljenec je za svoja leta še zelo čil, zdravje mu še kar dobro služi in ima dober spomin, le sliši bolj slabo. Rad pripoveduje o partizanskih časih, a tudi s sedanjim družbenim dogajanjem je na tekočem.

Stanko Kušljan, ki je imel z ženo Jožefo dva sinova - zdaj ga razveseljujejo še štirje vnuki ter pet pravnukov, vdovec pa je že 16 let - se rad pošali in pove: ''Pri teh letih je vse drugače, vedno te kaj boli. Notranje se sicer počutim prilično, a noge in glava so bolj zanič. Če bi se ju dalo zamenjati, bi bil še en čas na svetu. A kot pravijo zdravniki, operacija lahko ne uspe,'' se nasmeje in pravi, da bo kar vztrajal, dokler bo šlo. Tudi korona mu ni prišla do živega in seveda je bil že cepljen.

Besedilo in foto: L. Markelj

