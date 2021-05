Ta dobra večerja prvič tudi v Novem mestu: Z donacijo do gurmanske večerje za dva

26.5.2021 | 14:30

Lina in Vesna iz DZZŽ Novo mesto

Foto: Mankica Kranjec

Novo mesto - Akcija, v kateri restavracije in nevladne organizacije po Sloveniji združujejo moči za dober namen, bo do nedelje, 30. maja, potekala prvič tudi na Dolenjskem, v Novem mestu. Regijski NVO center in CNVOS sta povezala priznano restavracijo Fink&Situla iz središča mesta z Društvom za zaščito živali Novo mesto, glavni junaki in junakinje pa so vsi, ki bodo s simboličnim prispevkom 5 evrov podprli društvo oz. pomagali zbirati denar za oskrbo sesnih mačjih mladičev. S tem pa si lahko priborijo gurmansko doživetje za dve osebi.

Društvo za zaščito živali Novo mesto (https://dzzz-nm.si/) se ukvarja z zaščito vseh vrst živali, večji del časa in sredstev pa nameni oskrbi nikogaršnjih mačk. Pomlad zanje ne predstavlja samo cvetočih rož in toplih sončnih žarkov, temveč tudi legla številnih tako ali drugače zavrženih mladičev. Med njimi se najdejo tudi taki, ki so jih prezgodaj odtrgali od mame, zato vlogo mame prevzamejo prostovoljci društva. Dolge neprespane noči in številne skrbi so poplačane potem, ko »otroci«, veliki in zdravi, odtačkajo v svoje domove.

Stroški oskrbe takšnih mladičev so visoki, zato so se odločili, da jim v Restavraciji Fink&Situla priskočijo na pomoč pri zbiranju sredstev. Naj spomnimo, da je pred epidemijo društvo prav v Situli prirejalo dobrodelne koncerte za novomeške tačke, zakonca Fink pa sta se z veseljem odzvala vabilu nevladnikov in za Ta dobro večerjo pripravila vrhunski menu za dve osebi.

Kako sodelovati? Preprosto:

1. Donirajte najmanj 5 evrov Društvu za zaščito živali Novo mesto. To lahko naredite z SMS sporočilom MUCKINM5 na 1919, nakazilom na TRR (SI56 6100 0000 4744 908, odprt pri Delavski hranilnici, namen nakazila: ta dobra večerja, sklic: SI00 1234), tako, da odprete svojo mobilno banko in skenirate QR kodo na fotografiji, ali prek Pay Pala: https://dzzz-nm.si/donacije/

2. V komentar pod fotografijo na facebook strani Fink&Situla (https://www.facebook.com/finksitula/posts/308692174165913) zapišite #tadobravečerja. Označite lahko osebo, ki jo želite povabiti na večerjo. Če bo v dobrodelni nagradni igri sodelovala tudi oseba, ki ste jo izbrali, se vajine možnosti v žrebu seveda povečajo ;)

Kot omenjeno, dobrodelna nagradna igra traja do nedelje, 30. maja 2021, do polnoči. Nagrajenko oz. nagrajenca bodo izžrebali 31. maja 2021.

V letošnji akciji sodelujejo restavracije iz Ljubljane, Maribora, Murske Sobote, Novega mesta, Trbovelj, Brežic, Postojne in Črnega Kala ter trgovina iz Kranja.

M. K.