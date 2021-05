V avtu zaklenjen otrok; v Kettejevem drevoredu nasedel na škarpo

27.5.2021 | 07:00

Pomoč sevniških gasilcev pri pristanku helikopterja (foto: PGD Sevnica)

Včeraj ob 14.59 so na Seidlovi cesti v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprli osebno vozilo, v katerem je bil zaklenjen otrok.

Nasedel na škarpo

Ob 18.06 je v Kettejevem drevoredu v Novem mestu osebno vozilo nasedlo na škarpo ob parkirišču. Gasilci GRC Novo mesto so s tehničnim posegom vozilo dvignili in povlekli na parkirišče.

S helikopterjem v UKC

Ob 13.30 je helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor poletel na Radno, občina Sevnica, od koder je odpeljal obolelo osebo v UKC Maribor. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja ter nudili pomoč pri prenosu obolele osebe.

Odpirali vhodna vrata

Ob 19.59 so posredovali gasilci PGE Krško na Gubčevi ulici v Krškem, kjer so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TONOSA ADLEŠIČI na izvodu DOLENJCI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIMOSTEK, izvod Primostek-Gasilni dom.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 9:30 zaradi del prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRKA ŽABJA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH – STRAŽA;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2;

- od 8:00 do 14:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRSKA GORA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:00 do 8:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE DOLE na izvodu MALE DOLE;

- od 8:00 do 14:00 bo občasno prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽNI VRH na izvodu ROŽNI VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Črneča vas, nizkonapetostno omrežje – Oštrc SKS med 8. in 14. uro; na območju TP Podbočje, nizkonapetostno omrežje – Kovačič žaga med 8. in 10. uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Golnik Senovo, nizkonapetostno omrežje – Mali Kamen Urek med 10. in 14. uro; na območju TP Košeni vrh, nizkonapetostno omrežje – Košeni vrh med 10. in 14. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Potovec, nizkonapetostno omrežje – Vodovod-Apnenik med 8. in 13. uro.

M. K.