Velenjčani v Marofu do naslova, Novomeščani do izpada

27.5.2021 | 07:45

Foto: MRK Krka

David Miklavčič, RK Gorenje Velenje

Dino Rašo, MRK Krka

Novo mesto - Rokometaši Moškega rokometnega kluba Krka so sinoči na zaostali tekmi 22. kroga Lige NLB gostili vodilno moštvo RK Gorenje Velenje. Do včerajšnjega obračuna so sicer, kot sporočajo iz novomeškega tabora, še verjeli v preobrat na lestvici ob izidu še ostalih tekem neposrednih konkurentov, potem pa klonili proti Velenjčanom in si s porazom 28:22 (14:9) zapečatili končno usodo - izpad iz najkakovostnejše rokometne Lige NLB, medtem ko so Velenjčani iz Novega mesta odšli kot najboljša ekipa letošnjega prvenstva ter osvojili naslov državnega prvaka 2020/21.

Rokometaši iz Šaleške doline imajo pred zadnjim krogom dve točki več od drugouvrščenih Trebanjcev in bodo tudi v primeru poraza na tekmi zadnjega kroga proti Mariborčanom ostali na prvem mestu zaradi boljšega razmerja na medsebojnih tekmah.

Ljubljana si je z zmagoslavjem nad Dobovo (glej spodaj), ob porazu Krke, zagotovila obstanek med elito.

Tekma v Marofu

V novomeški dvorani Marof se je uvodoma odvijal enakovreden boj, po izidu 6:6 pa so na parketu zagospodarili Velenjčani in se na veliki odmor odpravili s prednostjo petih golov (14:9). V začetku drugega polčasa so novi prvaki prednost še povečali in povedli s 17:9, nato pa popustili, kar so krkaši izkoristili in se jim približali le na tri zadetke (17:20). Varovanci trenerja Mirka Skoka, ki so nujno potrebovali zmago za morebitni obstanek v ligi najboljših, so se vse do konca tekme trdovratno borili za vsak košček igrišča in skušali uprizoriti prvovrsten preobrat, a so imeli Velenjčani svoje načrte, ki so jih v napeti končnici tudi v celoti izpolnili.

Pri Novomeščanih je z 12 zadetki prednjačil Vladan Lončar, v velenjski ekipi pa sta bila najbolj učinkovita Matic Verdinek in Enej Slatinek - Jovičić, ki sta dosegla po pet zadetkov.

Rokometaši Krke bodo v soboto, 29. maja, odigrali zadnjo tekmo v sezoni 2020/21, ko bodo v domači dvorani gostili LL Grosist Slovan.

Statistika:

MRK Krka: Brajer, Radović, Bevec 1, Je. Avsec 3, Majstorović, Lončar 12 (4), Ja. Avsec, Irman, Jakše 3, Plut 1, Klemenčič 1, Rašo, Emeršič, Kukman 1, Windischer, Matko.

RK Gorenje Velenje: Panjtar, Taletović, Haseljić 4, Tajnik 1, Pajt 2 (2), Velić, Starc, Miklavčič 2, Drobež 1, Komar, Sokolič 4, Verdinek 5, Grmšek 2, Slatinek-Jovičić 5, M. Kavčič 2, Ravnikar.

Sedemmetrovke: Krka 6 (4), Gorenje Velenje 2 (2).

Izključitve: Krka 10, Gorenje Velenje 6 minut.

Rdeči karton: /.

IZJAVI PO TEKMI

Dino Rašo, rokometaš MRK Krka: "Fantje smo se borili, da bi obstali v Ligi NLB. Dobova je izgubila proti Ljubljani, tako da se nam računica ne izide. Za Gorenje Velenje je zmaga pomenila osvojitev državnega naslova, šli so na glavo in v Novem mestu se jim je izšlo. Tekma je bila dobra in čestitam Velenjčanom za naslov državnega prvaka."

David Miklavčič, rokometaš RK Gorenje Velenje: "Končno. Cel maj se že borimo, vsaka tekma je šla na nož. Hočemo dokazati, da ne bomo pokleknili in tokrat smo vedeli, da nas v Novem mestu čaka pekel. Krki se je šlo za obstanek in mislim, da so igrali bolje, kot vse ekipe s katerimi smo se pomerili, z izjemo Kopra. Menim, da je Krka danes dokazala, da je res dober tekmec. Mi smo morali dat vse od sebe, vodili smo že za osem golov, a potem malo popustili, Novomeščani pa so bili takoj zraven. Končnica je bil napeta, a nam je na koncu uspelo. Sicer se še ne zavedamo, kaj smo osvojili."

Ljubljana - Dobova 34:28 (17:13)

Rokometaši Ljubljane so na zaostali tekmi 21. kroga lige NLB premagali Dobovo s 34:28 (17:13).

* Dvorana na Galjevici, sodnika: Dejan in Igor Ivančič.

* Ljubljana: Grudnik, Kromar, Zorn, Lukman 1 (1), Jaklič, Pintar 2, Arih, Stopar 3, Žabjek 3, Šiško 9, Planinc 3 (1), Erak 8 (4), Brulec, Kolmančič 4, Leskovar 1, Pikovnik.

* Dobova: Leben, Blaževič, Bradeško, Dragan, Seferović 3, Matjašič, Jezernik 1, Kovačec 1 (1), Košir 2, Mladkovič 1, Mlakar 1, Šešić 4, Glaser, Raguž 3 (1), Sintič 6, Šibanc 6 (5).

* Sedemmetrovke: Ljubljana 8 (6), Dobova 7 (7).

* Izključitve: Ljubljana 12, Dobova 12 minut.

* Rdeči karton: Lukman (56.).

Ljubljanska zasedba je dosegla eno najbolj pomembnih zmag v tej sezoni. Po zmagoslavju nad Dobovo si je zagotovila 12. mesto v ligi NLB in bo tudi v prihodnji sezoni igrala v najmočnejšem ligaškem tekmovanju v Sloveniji.

Izbranci domačega trenerja Bojana Čotarja so takoj zaigrali resno in odgovorno ter si že v 19. minuti priigrali pet golov prednosti (13:8). Štiri minute kasneje je njihova prednost znašala le dva gola (13:11), v končnici prvega polčasa pa so se ponovno zbrali in do odhoda na veliki odmor podvojili prednost (17:13).

Ljubljančani so imeli v drugem polčasu vse niti igre v svojih rokah. V 40. minuti so si priigrali sedem golov prednosti (25:18), lepega kapitala pa v nadaljevanju niso zapravili.

V domači ekipi sta blestela Peter Šiško z devetimi in Slavko Erak z osmimi goli, v gostujoči sta bila najbolj učinkovita Marko Sintič in Alen Šibanc, ki sta dosegla po šest zadetkov.

IZJAVI PO TEKMI

Bojan Čotar, trener MRK Ljubljana: "Občutki so zelo dobri. Iskreno čestitam fantom, res sem jim privoščil. Od decembra so delovali v pogojih, za katere ljudje morda niti ne vedo. Dobili niso ničesar in upal sem, da jim bo šport to vrnil. Zdaj je ves ta trud poplačan. Iskrene čestitke."

Damjan Radanovič, trener MRD Dobova: "Najprej čestitam rokometašem Ljubljane za zasluženo zmago. Mi smo tokrat naredili preveč napak v napadu. Imeli smo nekaj stoodstotnih strelov, vendar smo tudi te odigrali slabo."

Ljubljanska zasedba bo v zadnjem krogu gostovala v Celju, ekipa iz Dobove pa v Trebnjem. Obe tekmi bosta v soboto, 29. maja.

* Izidi:

- sreda, 26. maj:

- zaostala tekma 14. kroga:

Maribor Branik - Butan Plin Izola 29:25 (12:11)

- zaostala tekma 21. kroga:

Ljubljana - Dobova 34:28 (17:13)

- zaostala tekma 22. kroga:

Krka - Gorenje Velenje 22:28 (9:14)

- lestvica:

1. Gorenje Velenje 25 22 1 2 757:615 45

2. Trimo Trebnje 25 21 1 3 768:650 43

3. Celje Pivovarna Laško 25 21 0 4 805:608 42

4. Jeruzalem Ormož 25 14 2 9 756:747 30

5. Koper 25 13 1 11 711:692 27

6. Slovenj Gradec 2011 25 12 1 12 695:714 25

7. Riko Ribnica 25 11 1 13 746:751 23

8. Urbanscape Loka 25 10 2 13 636:656 22

9. Maribor Branik 25 10 2 13 662:670 22

10. Grosist Slovan 25 8 2 15 655:698 18

11. Dobova 25 9 0 16 681:736 18

12. Ljubljana 25 6 2 17 671:756 14

13. Krka 25 3 5 17 611:707 11

14. Butan plin Izola 25 3 4 18 600:754 10

M. K.; STA

Galerija