Sanjski začetek na Otočcu

27.5.2021 | 07:30

Nika Zupančič in Živa Falkner

Otočec - Po dveh dnevih spremenljivega in deževnega vremena so na igriščih Teniškega centra Otočec včeraj začeli z dvoboji glavnega dela žreba ITF 25.000 USD turnirja. Že v prvem terminu so nastopile tri Slovenke.

Na igrišču številka 2 sta se pomerili Alice Rame (FRA) in Pia Lovrič. Francozinja, trenutno 383. igralka na svetu, je upravičila vlogo favorita in zmagala 6:4 in 6:2. Rezultat dejansko ne pokaže pravega dogajanja na igrišču, sporočajo organizatorji, saj je Pia ves čas držala korak z izkušeno nasprotnico in le nekaj točk, ki bi se lahko končale tudi drugače, je odneslo slovensko zmago.

Na sosednjem igrišču številka 3 se je Živa Falkner, trenutno 752. na WTA lestvici, pomerila z Rusinjo Sofijo Lansere, trenutno na 313. mestu WTA lestvice. Dvoboj je se začel izenačeno, vendar je že v sredini niza Živa prevzela pobudo in povedla 4:2. Rusinja je izenačila na 4, potem pa je sledila prava mala drama v deseti igri. Živa je na servis nasprotnice povedla 15:40 in si priigrala dve zaključni žogici za prvi niz, vendar je Rusinja z odličnimi servisi to ubranila in si priigrala žogico za izenačenje na 5, ob bučni podpori gledalcev pa je Živa uspela igro obrniti in s tremi zaporednimi točkami osvojila prvi niz. To je samo še dvignilo raven njene igre in v drugem nizu je z ostrimi udarci z osnovne črte popolnoma razorožila tekmico ter prepričljivo dobila drugi niz s 6:1.

Hkrati je na igrišču številka 4 potekal dvoboj druge domače igralke, Nike Zupančič, proti 19. mladinki sveta, Matildi Mutavdzic iz Velike Britanije. Tudi Nika je dvoboj začela z izenačenimi igrami do 2:2, potem pa dvignila tempo igre in povedla s 5:2. Nasprotnica je še uspela znižati rezultat na 5:3, potem pa je Nika z odlično igro zaključila 9. igro in prvi niz v svojo korist s 6:3. Tudi njej je je to dalo krila in v drugem nizu je še stopnjevala svojo igro. Močni udarci z osnovne črte ter pravočasni izhodi na mrežo so prinašali točke v valovih in kmalu je bilo na semaforju prepričljivih 5:1. Nekaj trenutkov manjše zbranosti je nasprotnica hitro izkoristila in znižala na 5:3, vendar je v 9. igri Nika z odličnimi servisi in neubranljivimi udarci pripeljala tekmo h koncu in dokazala, da sodi v vrhunski tenis.

Danes se turnir nadaljuje z dvoboji osmine finala. Ob deseti uri bosta nastopili obe Dolenjki, Živa Falkner bo imela za nasprotnico Ivo Primorac, Nika Zupančič pa Romunko Ioano Rosca, ki je pripravila presenečenje z zmago nad drugo nosilko turnirja Aiavo iz Avstralije.

Vsi rezultati in spored spodaj v priponkah.

M. K.