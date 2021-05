Košarkarji Krke brez moči na začetku finala

27.5.2021 | 08:05

Ljubljana - Košarkarji Krke so v prvi finalni tekmi Lige Nova KBM sinoči v gosteh visoko izgubili s Cedevito Olimpijo s 45:97 (12:21, 14:33, 15:21, 4:22). Ljubljančani tako vodijo z 1:0 v zmagah.

Državni prvak bo tisti, ki bo prvi prišel do treh zmag, naslednja tekma pa je že v petek ob 16. uri v Novem mestu. Ljubljančani se potegujejo za osemnajsti naslov, nazadnje so bili prvaki v sezoni 2017/18, Novomeščani pa za osmega oziroma prvega po 2013/14. To je deseti finale med najboljšima slovenskima ekipama. Olimpija je dobile tri, Novomeščani pa šest. Le uvodna dva finala 2001 in 2002 sta se končala s 3:0 za Olimpijo. Štirikrat je Krka slavila s 3:2, Olimpija je na peti tekmi osvojila svoj zadnji naslov, 2012 in 2013 pa je Krka zmagala s 3:1. V primeru zmage v Novem mestu si lahko Ljubljančani naslov zagotovijo to nedeljo, ko se bo tretja tekma v Stožicah začela ob 17.30, sicer pa sta morebitni četrta in peta na sporedu 1. oziroma 3. junija.

Poraz v polfinalu pokala Spar je bil očitno za Cedevito Olimpijo dovolj jasno opozorilo pred finalom lige Nova KBM. Ljubljančani in Novomeščani so v tej sezoni odigrali sedem tekem; šest tekem je dobila Cedevita Olimpija, le na Kodeljevem prejšnji konec tedna pa je Krka zapustila parket dvignjenih glav.

Tokrat Novomeščani niso imeli razloga za veselje, saj jih je Cedevita Olimpija nadigrala v vseh pogledih. Dozdajšnjo najvišjo zmago v tej sezoni (99:72) so izbranci trenerja Jurice Golemca nadgradili za 25 točk, hkrati pa so Krki zadali najvišji poraz v vseh tekmovanjih in jo obsodili na najnižje število doseženih točk v sezoni.

Podatki, da noben igralec Krke ni dosegel več kot sedem točk, da so Novomeščani, ki so v zadnjih tednih vrhunsko metali za tri točke, zadeli le pet trojk, ter tekmo končali z 27-odsotnim metom iz igre, govorijo, da sta bila na parketu dve povsem neenakovredni zasedbi, ki sta se prvič po enem letu predstavili omejenemu številu gledalcev (okoli 300).

Pri Cedeviti Olimpiji so izstopali Kendrick Perry z 20 točkami (trojke 4:5), Jarrod Jones, ki je dosegel 17 točk, sicer pa se je med strelce vpisalo enajst igralcev, šest od njih je zbralo več točk kot najboljši trije pri Krki.

Liga NKBM, finale, 1. tekma, 26.5.

Cedevita Olimpija – Krka 97:45 (21:12, 33:14, 21:15, 22:4)

Krka: Stergar (2 sk, 2 as), Camphor, Stipčević 3 (2 sk, 2 as), Vrabac 7 (8 sk), Barič 4 (4 as), Kosi 7 (4 sk, 3 as), Škifić, Škedelj 6 (2 sk), Lapornik 7, Rebec, Vučetić 5 (3 sk), Milovanović 6 (3 sk).

5x Krkin naj:

Najboljši strelci: Adin Vrabac, Jan Kosi in Luka Lapornik 7

Največ skokov: Adin Vrabac 8

Največ asistenc: Nejc Barič 4

Največ pridobljenih žog: Vasilije Vučetić 2

Najkoristnejša igralca (indeks učinkovitosti): Jan Kosi in Milan Milovanović 10



Izjavi po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: ''Razlika po mojem ni realna. Pričakoval sem pravo Olimpijo, da bodo šli ostro, čvrsto, trdo v tekmo, da bodo napadali na našo utrujenost, izčrpanost. Na tej tekmi jim je to uspelo. Pričakoval sem, da bomo imeli določene težave v tej tekmi, a takega izida na koncu ne. Mi bomo sedaj dvignili glave in se zagotovo bolje pripravili na naslednjo tekmo. Danes sem več rotiral, dal več priložnosti igralcem, ki so do sedaj igrali manj, in na ta način skušal spočiti nosilce igre. Že danes so določeni igralci med tekmo dejali, da enostavno ne morejo. Premora med finalno tekmo pokala in to tekmo je bilo premalo. Tako tekme za vstop v finale prvenstva kot finalni turnir pokala so nas izčrpali. Olimpija ni igrala ne finala pokala ne tretje tekme v polfinalu prvenstva. To je ob večji rotaciji in kakovosti bila tudi njihova prednost, prav tako so igrali doma. V naslednji tekmi igramo doma mi in pričakujem drugačno predstavo. Dali bomo vse od sebe glede na dano situacijo in ne bomo iskali izgovorov, treba je enostavno zdržati do konca. Tokrat ni igral Škifić, ker je dobil udarec na finalni tekmi pokala in tudi to se je poznalo, saj nam glede na pozicijo veliko pomeni. A če ne bo igral na naslednji tekmi, ne bo izgovorov, moral ga bo nadomestiti nekdo od zdravih igralcev. Res verjamem, da se bomo na naslednji tekmi pokazali v drugačni luči.''

Vasilije Vučetić, igralec Krke: ''Olimpija je šla maksimalno čvrsto v tekmo, mi pa nismo dobro odgovorili. Očitno smo še emotivno izpraznjeni po zmagi v pokalu, a to se nam ne bi smelo zgoditi. Zdaj, ni pomembno, ali smo izgubili za 50 točk ali za eno, izgubili smo in v novo tekmo moramo iti z dvignjeno glavo in poskusiti zmagati. Gre le za finale in kakršnakoli utrujenost ne sme biti izgovor. Moramo odigrati maksimalno in dati največ, kar lahko, potem pa bom videli, kaj bo to pomenilo.''

M. K.; STA

