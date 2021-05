Sredi Šmarjete imajo Karlovškov trg

27.5.2021 | 12:40

Načrt ureditve centra Šmarjete - Karlovškov trg

Bronasti dobrsni kip Jožeta Karlovška na njegovi rojstni hiši

Šmarješki občinski svetniki na včerajšnji seji v Beli Cerkvi

Bela Cerkev, Šmarjeta - Šmarješki občinski svetniki so na včerajšnji seji soglasno sprejeli, da se osrednji trg sredi občinskega središča v Šmarjeti imenuje Karlovškov trg.

To ni presenečenje, saj je Šmarjeta znana po svojem rojaku Jožetu Karlovšku (1900 -1963), ki je bil neutrudni raziskovalec in strokovnjak za ornamentiko in slovensko stavbno dediščino, raziskovalec ljudske umetnosti, glasbenik in slikar. Hiša s hišno številko 51 je njegova rojstna hiša in je poimenovana Karlovškova hiša. Na njenem pročelju je občina že pred nekaj mandati postavila Karlovškov bronasti doprsni kip, delo akademskega kiparja Borisa Prokofjeva. Sicer pa hiša, ki jo je v značilnem baročnem stilu okrog leta 1905 sezidal Karlovškov oče, v tem času dobiva novo podobo – domačin in njen novi lastnik Miha Gregorčič jo namreč obnavlja.

Karlovškov trg se razprostira med Karlovškovo rojstno hišo, Moletovo hišo in obstoječim opornim zidom ter kostanjem.

Kot je na seji povedala direktorica občinske uprave Mateja Kotnik, je predlagano poimenovanje za splošno govorno in pisno uporabo na lokalnem nivoju, pa tudi za promocijske namene. Za uradno določitev poimenovanja trga bi bilo potreba postopati skladno z zakonom, potreben bi bil elaborat, pridobitev raznih mnenj, sklep o tem bi moral sprejeti tudi občinski svet, skratka vse to bi bilo dolgotrajno.

Več o obnovi jedra - otvoritev prenovljene podobe Karlovškovega trga z otvoritvijo Dvorca Gregorčič (Karlovškova rojstna hiša) načrtujejo 18. junija, ko bo tam potekala tudi slavnostna seja občinskega sveta ob občinskem prazniku Občine Šmarješke Toplice - pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija