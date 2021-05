Občina Kostel z novo spletno stranjo v večjo digitalizacijo svojih storitev

27.5.2021 | 09:10

Elektronska vloga (ilustrativna slika)

Kostel - Občina Kostel namerava z novo spletno stranjo posodobiti dostop občanov do njenih storitev. Nova spletna stran omogoča oddajanje elektronskih vlog in obrazcev 24 ur na dan, e-obveščanje in iskanje po sprejetih občinskih predpisih.

Po novem lahko občani preko spleta oddajo večino vlog, o katerih odloča občina. Dovolj je, da odprejo elektronski obrazec, izpolnijo vlogo, jo podpišejo s kvalificiranim digitalnim potrdilom in elektronsko oddajo. Za vlogo je mogoče preko spleta plačati tudi takso.

Nova spletna stran omogoča prejemanje elektronskih obvestil in sms-sporočil, pri čemer si obiskovalci sami izberejo, kakšna obvestila želijo prejemati. Omogočeno je vlagati pobude in postavljati vprašanja predstavnikom občine ter si narediti informativna izračuna komunalnega prispevka ali nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Za večjo preglednost občinskega poslovanja je na spletni strani omogočen pregled sprejetih predpisov na posamezni seji, "kar zagotavlja popolno transparentnost poslovanja in temelje za participacijo občanov v procesu poslovanja občine", pravijo na občini.

Nova spletna stran je prilagojena delovanju na mobilnih napravah, prav tako je prilagojena za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti.

STA; M. K.