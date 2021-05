Korporativna varnost - najbolj varna občina je sevniška

27.5.2021 | 09:20

Nagrado je prevzel sevniški župan Srečko Ocvirk. (foto: ICS institut)

Ljubljana/Sevnica - Institut za korporativne varnostne študije je v sodelovanju s Slovenskim združenjem korporativne varnosti podelil nagrade za dosežke s področja korporativne varnosti. Gre za nagrado, ki jo vsako leto podelijo izbranim institucijam in posameznikom za njihov inovativni prispevek na področju razvoja in uveljavljanja varnosti.

Na podelitvi v sklopu Dnevov korporativne varnosti 2021 v Ljubljani je nagrado "Slovenska velika nagrada varnosti" za najboljšega korporativno varnostnega menedžerja prejel Božidar Dajčman iz Nove KBM, nagrado za najbolj varno podjetje pa Luka Koper.

Nagrado za najbolj inovativno varnostno rešitev je tokrat prejelo podjetje Silver Bullet Risk, za najbolj varno mesto Mestna občina Velenje, v kategoriji najbolj varna občina pa Sevnica. Osrednja informativna oddaja Dnevnik TV Slovenija je prejela nagrado v kategoriji najbolj inovativna medijska podpora.

Organizatorji so podelili tudi dve nagradi za življenjsko delo, ki sta ju prejela dolgoletna člana Slovenskega združenja korporativne varnosti Milan Vršec in Ingo Falk Pasch Wallersberg.

Konference se je sevniški župan Srečko Ocvirk udeležil skupaj s poveljnikom štaba Civilne zaščite občine Sevnica Mitjo Udovčem ter po prevzemu nagrade dejal: »Med ključnimi vidiki varnosti je socialna varnost in povezanost občanov, hkrati pa tudi povezanost različnih služb in organizacij, ki v lokalnem okolju skrbijo vsaka za svoje področje varnosti – od policije, gasilcev, zdravstvenih delavcev in drugih služb v sistemu zaščite in reševanja. Zaradi izjemno hitrega tehnološkega razvoja se v ospredje javne varnosti vse bolj prebija pomen kibernetske varnosti. Prejeto priznanje je pohvala in hkrati zelo odgovorna zaveza, da se vsak dan znova povezano trudimo omogočati varno bivanje, življenje in delo. Ocenjujem, da je prav medsebojna povezanost in izmenjava ključnih informacij med odgovornimi službami za varnost enako pomembna, kot sta pomembna dobra infrastruktura in nadzor.«

Izpostavljena področja ocenjevanja



Med projekti na področju lokalne varnosti v občini Sevnica so podeljevalci nagrade izpostavili aktivnosti na področju zagotavljanja večje varnosti z vključevanjem različnih družbenih struktur in obravnavo raznolikih področij izvajanja aktivnosti, med njimi osebna varnost, varne šolske poti, promet, socialna in zdravstvena varnost. Z investicijami občina dosega neposredne in posredne učinke, ki se odražajo na varnosti. Promovira varnost in osvetljuje varnostno problematiko z dogodki, prireditvami in predstavami, kot so lutkovne predstave o varnosti v prometu za otroke, izvaja dobre medijske prakse obveščanja o pomenu varnosti. V občini deluje socialno-varnostnega sosvet kot primer dobrega sodelovanja med vsemi ustanovami, kar pomembno prispeva k skupni varnosti v širšem sistemu varnosti in zaščite.

S področja izvajanja občinskega programa varnosti so podeljevalci v obrazložitvi priznanja Občini Sevnica izpostavili zagotavljanje večje cestno-prometne varnosti, razširitev javne mreže defibrilatorjev, upravljanje z varnimi točkami, vse šole v občini so veliko pozornosti posvečale varnosti na področjih prometne varnosti, varnosti na spletu, v šoli in skrbi za zdravje.

Izpostavili so tudi uporabo slogana »Ostanite zdravi in povezani na daljavo«, ki ga je Občina Sevnica skupaj s sloganom za splošno varnostno tematiko izpred nekaj let »Mislimo varno, ravnajmo varno, bodimo varni« uporabila za dodatno spodbujanje prebivalcev pri spoštovanju ukrepov proti širjenju covida-19. Izpostavili so tudi pomen zavedanja o pomenu informacijske varnosti za zaposlene v občinski upravi z izobraževanjem o izpostavljenih in aktualnih kibernetskih nevarnostih. Še posebej pa tudi izkazano solidarnost v času epidemije in v silovitem neurju s točo, ki je prizadelo občino.

STA; M. K.