V Stični razstava o cistercijanih v tamkajšnjih krajih

27.5.2021 | 10:30

Samostan je star že skoraj 900 let. (foto: arhiv; B. B.)

Stična - V Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični bodo danes odprli občasno razstavo Cistercijani v mojem kraju. Razstavo, ki bo na ogled do 30. septembra, so skozi raziskovalne naloge oblikovali učenci tamkajšnjih šol. Prikazana je celotna zgodovina tamkajšnjega cistercijanskega samostana ter njegovega delovanja na gospodarskem in religioznem področju.

Pri razstavi je skupaj s svojimi mentorji sodelovalo 13 učencev Osnovne šole Veliki Gaber, 14 učencev Osnovne šole Stična in štirje učenci Podružnične šole Zagradec. S svojimi raziskovalnimi nalogami so orisali celotno zgodovino samostana Stična ter njegovega delovanja.

V svojih domačih krajih so našli številne stare domačije, ki so bile povezane s stiškim samostanom, mline, gradove in dvorce ter cerkvice, ki so spadale pod stiški cerkveni teritorij. Zbrali so tudi številna ustna pričevanja. Vse skupaj bo zdaj na ogled na razstavi, so v sporočilu za javnost zapisali v Slovenski škofovski konferenci.

Cistercijanski samostan v Stični je bil ustanovljen leta 1136 in je najstarejši samostan na slovenskem ozemlju. V samostanu je leta 1428 nastal za slovensko slovstvo pomemben Stiški rokopis, eden prvih pisnih spomenikov v slovenščini.

V času reform Jožefa II. leta 1784 je bil samostan razpuščen. Ponovno so ga obudili cistercijani leta 1898. Od takrat naprej znova nemoteno deluje. Konec leta 2019 je v njem živelo 11 menihov, ki delujejo po načelu moli in delaj.

STA; M. K.