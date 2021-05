Z Direkcijo za ceste o obvoznici, kolesarskih stezah in obnovah cest

27.5.2021 | 12:00

Foto: Občina Brežice

Brežice - Brežiški župan Ivan Molan je te dni na občini gostil predstavnike Direkcije Republike Slovenije za ceste, direktorja Sektorja za investicije v ceste Tomaža Willenparta s sodelavci.

Brežiška vzhodna obvoznica

Uvodoma je beseda tekla o Vzhodni obvoznici Brežic, najprej o prvi fazi z najdaljšim mostom čez Savo do Trnja in nato o drugi fazi, ki vključuje večnivojsko križanje Brezina (pri Intermarketu). Kot sporočajo iz občine, je za obe fazi že izbran izvajalec inženirskih storitev, ki bo spremljal celoten projekt, od pridobivanja dokumentacije do zaključka gradnje in pridobitve uporabnega dovoljenja. Temu sledijo odkupi zemljišč in postopki za pridobivanje gradbenega dovoljenja. V juniju predvidevajo sklenitev Sporazuma o sofinanciranju, kjer bodo opredeljeni deleži sofinanciranja Občine Brežice in ostalih deležnikov. Za nadvoz v Brezini je z DRSI in Občino Brežice usklajena projektna naloga ki gre najprej v potrditev Komisiji za nivojske prehode, nato sledi javni razpis za izbiro projektanta.

Kolesarski stezi

Občina Brežice je pridobila kohezijska sredstva za dve kolesarski povezavi in sicer Dobova-Brežice in Brežice-Krška vas. Investicija v izgradnjo kolesarskih povezav bo potekala sočasno z investicijo DRSI, ki bo rekonstruirala ceste ob trasi kolesarskih stez. Tako je v tem trenutku že objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za izgradnjo kolesarske povezave in rekonstrukcijo ceste za investicijo na trasi Brežice-Dobova, temu bo v prihodnjih tednih sledil še razpis za izbiro izvajalca za kolesarsko povezavo Brežice-Krška vas.

Obnove cest

Ravno tako sta v pripravi investiciji v obnovo ceste v Podgračenem in Ribnici. Za rekonstrukcijo ceste v Podgračenem je izbor izvajalca del v zaključni fazi, tako se bodo dela lahko začela že v juliju letos, če bodo uspešno rešena še zadnja lastniška vprašanja, sporočajo iz občine. Po zaključku rekonstrukcije te ceste, sledi rekonstrukcija ceste v Ribnici, kjer je v teku razširitev usklajevanja projektne dokumentacije.

V Kapelah potekajo odkupi zemljišč za potrebe rekonstrukcije ceste in izgradnje pločnika. Če bodo odkupi zemljišč zaključeni do jeseni, bo takrat tudi objavljen javni razpis za izvajalca del in po zaključku razpisa tudi začetek del.

Večnamenska pot

Občina Brežice ima izdelano projektno nalogo za ureditev večnamenske poti Šentlenart-Spodnja Pohanca. Skladno z zaključki tega sestanka jo bo v juniju razširila še z ureditvijo ceste, saj je sočasna investicija z DRSI nujna. Občina Brežice bo po uskladitvi projektne naloge z DRSI tudi objavila javni razpis za izbiro izvajalca, sofinanciranje investicije pa bo skupno. Gre za izjemno nevaren odsek ceste, opozarjajo Brežičani, zato si oboji prizadevajo za čimprejšnjo ureditev.

Sestanek so zaključili s temo navezovalne ceste Brežice-Krško. Če bodo pridobljena vsa potrebna soglasja, bo javna razgrnitev projekta v septembru letos, še sporočajo iz Občine Brežice.

M. K.

Zvočni zapisi Župan Ivan Molan Župan Ivan Molan