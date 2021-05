Okužbe: sedemdnevno povprečje rahlo višje; v regiji številke nizke

27.5.2021 | 11:15

Včerajšnje število novih primerov okužbe s sars-cov-2 je primerljivo tistemu izpred tedna dni. Zadnji podatki torej niso prinesli novega izdatnega izboljšanja epidemiološke slike.

V Sloveniji smo včeraj po daljšem obdobju občutnega izboljševanja epidemiološke slike dočakali dan, ko se je sedemdnevno povprečje novih primerov okužbe s sars-cov-2 povišalo. A le za vzorec. Kot je razvidno iz podatkov Sledilnika za covid-19, so zdravstvene službe včeraj opravile 4012 PCR testov in potrdile 365 novih primerov okužbe. Delež pozitivnih testov je bil 9,1-odstoten. Prejšnjo sredo so ob sicer zanemarljivo višjem deležu pozitivnih testov (9,3 odstotka) potrdili 357 primerov okužbe. Dneva sta si sicer sila podobna, podatki tako še ne pomenijo poslabšanja, a vseeno ne sledijo trendu zadnjih dni in tednov.

Podatki sledilnika še kažejo, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 5033 oseb. Po podatkih vlade je bilo v slovenskih bolnišnicah danes zjutraj hospitaliziranih 265 covidnih bolnikov (včeraj 277), od tega jih je 79 potrebovalo intenzivno terapijo (včeraj 85). Umrli so trije covidni bolniki.

REGIJA

V Splošni bolnišnici Novo mesto je danes 21 covidnih bolnikov (včeraj 22) - enega so odpustili.

Včerajšnje nove okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Črnomelj in Šentjernej 4, Novo mesto in Ribnica 3, Kočevje 2, Straža, Metlika in Mirna Peč 1

Posavje - Sevnica, Krško in Brežice 3, Radeče 2, Bistrica ob Sotli 1

M. K.