Podprli štipendiranje gimnazijcev

27.5.2021 | 14:15

Včerajšnja seja semiškega občinskega sveta (foto: M. L.)

Semič - Semiški občinski svetniki so na seji včeraj sprejeli v prvi obravnavi odlok o štipendiranju dijakov, ki se bodo vpisali v gimnazijo v okviru Srednje šole Črnomelj.

Sklepali, pred tem pa razpravljali, so ob gradivu, ki navaja, da je po trenutnih podatkih za šolsko leto 2021/2022 v program gimnazija Srednje šole Črnomelj vpisanih 24 dijakov, od tega 18 dijakov iz Občine Črnomelj, 5 dijakov iz Občine Metlika in en dijak iz občine Semič.

V semiškem občinskem proračunu morajo tako za šolsko leto 2021/2022 zagotoviti 1.200 evrov, oziroma 100 evrov na mesec. V rebalansu semiškega občinskega proračuna so za štipendije predvideli 800 evrov, in sicer za obdobje september – december 2021. To je predvideni denar za omenjenega enega že vpisanega dijaka in za primer, če se v program gimnazija vpiše še kateri.

Proti koncu seje, pod točko razno, so se svetniki seznanili s prijavo v zvezi s participativnim proračunom občine Semič. Nekdo je namreč pred časom vložil prijavo, češ da je občina ob sestavljanju participativnega proračuna zbrala in obdelovala preveč osebnih podatkov. Pritožba je šla v več ustanov, v katerih so potem presodili, da ni šlo za prekomerno obdelavo podatkov.

Svetniki so potrdili predlagani rebalans občinskega proračuna in sprejeli pravilnik o enkratni denarni pomoči mladim in mladim družinam ob prvem pridobivanju stanovanja.

Med drugim so obravnavali tudi poročili o lanskem delu Belokranjskega muzeja Metlika in Komunale Črnomelj, letošnja delovna načrta ustanove in podjetja, poročilo o uresničevanju strategije razvoja semiške občine do leta 2020, osnutek pokrajinske zakonodaje in nekatere premoženjske zadeve.

M. L.

