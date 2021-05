Opit s poldrugim promilom zaspal za volanom; voznik s tremi promili pa brez vozniške

27.5.2021 | 13:15

Voznika s skoraj tremi promili alkohola so ustavili v Dolenjem Kamenju, tisti s poldrugim promilom pa je ustavil kar sam. Sredi ceste. (ilustrativna slika; Bobo)

Policiste PP Novo mesto je v minuli noči občan opozoril na nevarno ravnanje voznika osebnega avtomobila, ki naj bi zaradi opitosti omagal in zaspal v avtomobilu, ki ga je ustavil kar sredi ceste. Policisti so se takoj odzvali, 45-letnega kršitelja izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,68 miligrama alkohola (1,4 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali vožnjo in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Z 2,8 promila alkohola in brez vozniške

Policisti PPP Novo mesto so sinoči okoli 20.30 med kontrolo prometa v Dolenjem Kamenju ustavili voznika osebnega avtomobila Renault megane. Med postopkom so ugotovili, da 35-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,34 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zadišalo suho meso

Na Pluski je v noči na sredo nekdo skozi okno vlomil v gospodarski objekt in ukradel okoli 90 kg suhomesnatih izdelkov. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1500 evrov.

Dvojica pretentala prodajalko

Okoli 15. ure sta neznanca včeraj vstopila v prostore prodajalne v Novem mestu. Eden izmed njiju je s pogovorom zamotil prodajalko, da se je odmaknila od prodajnega pulta, drugi pa je medtem iz blagajne izmaknil 300 evrov.

M. K.