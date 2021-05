Lučka Bibič, znanstvenica: Kolegi ji pravijo Spider-Woman

27.5.2021 | 16:00

Lučka na zagovoru doktorata

Lučka Bibič trenutno živi in dela na Nizozemskem.

Lučka Bibič je znanstvenica, ki je za svoj doktorat v Veliki Britaniji proučevala pajkov strup kot sredstvo za zdravljenje kronične bolečine. Laboranti in kolegi na univerzi v vzhodni Angliji so ji zato nadeli celo vzdevek Spider-Woman (ženska pajek), ki se je tako prijel, da jo je celo predsedujoči na mednarodni konferenci predstavil Lučko Bibič - Spider-Woman. »Sama jemljem to kot šalo, moram pa priznati, da sem bila nekoč celo oblečena v pajka, ko sem predstavljala svoje raziskave mlajši osnovnošolski publiki v Angliji,« v smehu pove simpatična Brežičanka.

KAKO POMOLZEMO TARANTELO

Preden je lahko začela proučevati pajkove strupe, je morala dobiti vzorce, zato je vsakih nekaj mesecev morala »pomolsti« tarantele. »V zaščitni opremi sem previdno prijela pajka in mu na pipalke nataknila majhno stekleno epruveto ter mu v zadnjico spustila malo elektrošoka, da je malce poskočil, se nasršil in misleč, da je napaden, iztisnil kakšen mililiter strupa v epruvetko. Pajkov strup je pravi koktejl različnih snovi. Navadno vsebuje od 50 do 60 toksinov, mene pa je posebej zanimal skrivnosten toksin, ki bi blokiral tarčo, pomembno za občutenje bolečine v možganih.«

DANSKA, AVSTRALIJA, ANGLIJA, NIZOZEMSKA

Lučka Bibič je osnovno šolo in gimnazijo obiskovala v domačih Brežicah, od tu jo je zanimanje za kemijo in matematiko vodilo na študij farmacije na Univerzo v Ljubljani. Kot študentka je delala v laboratorijih Krke v Novem mestu, nato jo je akademska pot zanesla na Dansko, v Avstralijo, Angijo in na Nizozemsko.

RADIO IN VIRTUALNA IGRA

Lučka je na temo svojih raziskav izdelala tudi računalniško igrico VR (navidezna resničnost) Bug Off Pain ter pripravljala znanstvene podkaste in radijsko oddajo na univerzi v Cambridgeu v sodelovanju z BBC 5 live.

Za svoje delo je Brežičanka prejela več nagrad. Je ultramaratonka in vsako jutro 'kofetka'. Pa razmišlja, da bi se vrnila domov?

O vsem omenjenem veliko podrobneje v novi, tiskani številki Dolenjskega lista.

Mojca Žnidaršič, foto: osebni arhiv Lučke Bibič