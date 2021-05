Troti izsilili tretjo tekmo

27.5.2021 | 15:25

Najboljši pri Novomeščanih je bil Smiljan Pavić, ki se mu je dvojni dvojček izmuznil za eno odbito žogo. (Foto: arhiv DL)

Ljubljana - Ekipe v 2. slovenski košarkarski ligi za moške so včeraj odigrale drugi tekmi obeh polfinalnih serij. Novomeški Troti so se PVC Nagode v Postojni oddolžili za poraz v Novem mestu in tako izsilili tretjo, odločilno tekmo.V finale se je že uvrstila Nutrispoint Ilirija, ki je tudi v drugo, tokrat v gosteh, premagala LTH Castings 90:80.

PVC NAGODE POSTOJNA (4) : TROTI (1) 52:63

Gašper Jordan Rojko (PVC Nagode Postojna) – 21 točk, 15 skokov

Smiljan Pavić (Troti) - 16 točk, 9 skokov

Odločilna tretja tekma bo v nedeljo, 30. maja, ob 19:30 v ŠC Livada v Novem mestu.

B. B.