»Primarno zdravstvo ni krivo za gnečo na urgenci.«

27.5.2021 | 18:10

Alenka Simonič in Vera Rozman, direktorici ZD Novo mesto in ZD Trebnje, na današnji novinarski konferenci.

Novo mesto - V zvezi z nedavnim javnim sporočilom vodstva Splošne bolnišnice Novo mesto, da imajo vse večji pritisk obiskovalcev na Urgentni center, kar je posledica stisk ljudi, ki očitno ne morejo do zdravnika na primarnem nivoju, zaradi česar ima bolnišnica tudi kadrovske težave, so se danes oglasile direktorice dolenjskih in belokranjskih zdravstvenih domov: direktorica ZD Novo mesto Alenka Simonič, ZD Trebnje Vera Rozman, ZD Metlika Duška Vukšinič in ZD Črnomelj Eva Čemas.

Alenka Simonič

Na novinarski konferenci v prostorih ZD Novo mesto so vse poudarile, da se čutijo dolžne povedati, da primarno zdravstvo ob obstoječih kadrih in tudi v času epidemije pri njih dobro deluje, kar so podkrepile tudi s številkami, in da zavračajo očitek, da primarno zdravstvo ne opravlja svojega dela. V času epidemije, ki je zahtevalo veliko sprememb, zlasti organizacijskih, prilagoditev ter dodatnih obveznosti – od testiranj do cepljenja, in ostalega - so povsod izvajali redne dejavnosti.

Kot je povedala direktorica ZD Novo mesto Alenka Simonič, so program realizirali od 95 do 120-odstotno, in vsi pacienti so lahko prišli do izbranega osebnega zdravnika, pediatra, ginekologa. Le klinična pot obravnave pacienta se je v covid času spremenila - potrebno je predhodno naročanje in dogovor za obisk pri zdravniku. Nekaj več je bilo povsod tudi obravnav na daljavo, t.i. telemedicine, in sicer je bilo takih pregledov v Novem mestu 35 odstotkov, kar pomeni, da so ostali fizično prišli k zdravniku.

Vera Rozman

Vera Rozman, direktorica ZD Trebnje, pravi, da se zaradi neobravnave njihovih pacientov ne zaseda novomeška urgenca, saj so vsi, ki so pri njih iskali pomoč, to dobili pri osebnem zdravniku, ki jih je pregledal oz. jih napotil k specialistom. Nujna medicinska pomoč pri njih deluje 365 dni v letu 24 ur na dan. »Z Urgentnim centrom Novo mesto sicer sodelujemo korektno,« je dejala.

Duška Vukšinič, direktorica ZD Metlika

Direktorica ZD Metlika Duška Vukšinič je zagotovila, da iz njihovega doma paciente napotujejo v Urgentni center Novo mesto izključno takrat, če sami ne morejo zagotoviti ustrezne diagnostike, in se zato ne čutijo »krive« za gnečo na urgenci.

Eva Čemas, direktorica ZD Črnomelj

Eva Čemas iz ZD Črnomelj je povedala, da so lani v osmih ambulantah družinske medicine za 14 odstotkov presegli dogovorjene obveznosti, nekaj več je bilo obravnav na daljavo, sicer pa so zaradi epidemije zelo dodatno obremenjeni: s covid ambulantami in testiranjem, »saj smo ob državni meji in se pri nas tudi zato ustavi dosti popotnikov. Organizirali smo mobilno enoto za cepljenje in testiranje,« je še povedala.

Vse direktorice menijo, da je neproduktivno iskati krivca za nastale težave v novomeški bolnišnici, ki jim je vzrok tudi sistemska anomalija, ki je stara že leta – pomanjkanje zdravnikov, vsi pa imajo isti cilj: kvalitetno obravnavo pacientov, da dobijo zdravstveno pomoč, ko jo potrebujejo.

O problematiki v zdravstvu več v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji teden.

Besedilo in foto: L. Markelj

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 3h nazaj Oceni Joc Dejstvo je, da je mene medicinska sestra pred leti sama pošiljnco...tako da te direktorice mal "nakladalno" zdaj. Kako že pravijo...če mački stopiš na rep, cvili! 2h nazaj Oceni ekolog Dragi državljani, res je primarno zdravstvo v Novem mestu je popolnoma v razsulu, zdravniki so več na bolniški kot pacienti kot tudi veliko manj delajo, res je da mi bolniki moramo na urgenco, ker Zdravstveni dom obvladujejo neprijazne in nedelovne sestre , te pa pokvarijo še zdravnice in zdravnike, poglejte tudi pri zobozdravnikih in njihovem delu ali o novih pacientih, jih že več let ne sprejemajo, žal nobene vojne ni dobila ženska, vedno je izgorela in izmučena, vodenje morajo prevzeti sposobni in odgovorni moški vključno tudi uporabiti državne organe- policijo ob morebitnih kaznivih dejanjih pri opravljanju zdravstva. Kot pacient in moja družina pa lahko pohvalim Bolnico Novo mesto in njihove zaposlene Zelo visok Človeški in Strokovni kader, nujno vse zaposlene v Zdravstvenih domovih na delo in dežurstvo v Bolnico, da bodo vedeli kaj je medicina, zdravje, bolezen , rojstvo, smrt in sploh življenje. Upam, da bo to prebral kak politik in predlagal zakon za takojšnjo dežurstvo in delo v bolnicah kot tudi zdravniški pregled za sestre in zdravnike, lep primer odstopanje od človeštva je psihiatrinja za vozniška dovoljenja starejših, očitno je preveč skočila v fantazijo svoje stroke, pa ji to škodi, sodelavci pa se nasmihate, namesto, da bi jo zdravili, vprašajte ljudi in državljane. Vsi ki ste pripravili konferenco pa predlagam, da odstopite v znak človeštva in se posvetite Medicini in ljudem, mislim da ste izgubili stik s človeštvom, Covid pa je vam dodatno skrivališče in potuha. Dragi občani Dolenjske potrudimo se za naše Zdravstvo in povejmo na glas, kaj je vse v teh ambulantah in poglejte še premoženje. Preglej samo prijavljene komentatorje