Nova pridobitev bo multifunkcionalno igrišče z umetno travo

28.5.2021 | 09:20

Foto: Občina Sevnica

Sevnica - Občina Sevnica se je lotila projekta preureditve asfaltnega igrišča v sevniški Florjanski ulici v multifunkcionalno igrišče z umetno travo. Dostopno in namenjeno bo za raznolike športne aktivnosti, od nogometa do tenisa, sporočajo iz občine.

Dodajajo, da je v nedavno sprejeti strategiji razvoja športa, ki so jo pripravili oblikovalci športa z različnih področij, pedagogi, trenerji, vaditelji, predsedniki društev ter tudi javni zavod KŠTM Sevnica in Občina Sevnica, vizija razvoja usmerjena na šport kot kakovostno prvino zdravega načina življenja za vse občane, z raznoliko športno ponudbo za vse starostne skupine in v vseh življenjskih obdobjih ter v zagotavljanje pogojev za doseganje rezultatov v kategoriji vrhunskega športa.

Osnovni namen v teh dneh aktualne ureditve multifunkcionalnega igrišča z umetno travo je omogočiti izvajanje tudi ostalih športnih aktivnosti, za izvedbo katerih asfaltna podlaga kot najpogostejša oblika igrišč, dostopna še na drugih lokacijah, pri vseh šolah, pri športnem domu in še kje, ni primerna.

Omogočala bo igranje nogometa, odbojke in drugih športnih aktivnosti, ob vse vidnejših uspehih mladih tenisačev in tenisačič predvsem iz osnovnošolskih vrst pa tudi igranje tenisa.

Vrednost investicije je okrog 25 tisoč evrov, izvedba pa obsega pripravo podlage ter poleg polaganja umetne trave tudi postavitev stebrov in mreže za tenis ter zaris dodatnih črt za mali nogomet, še sporočajo iz sevniške občine.

M. K.