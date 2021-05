V Brežicah uredili poslovni prostor za podjetnike brez lastnih prostorov

28.5.2021 | 11:30

STA

Brežice - Brežiška občina je v stavbi tamkajšnje območne obrtno podjetniške zbornice za podjetnike brez lastnih poslovnih prostorov včeraj uradno odprla t. i. co-working prostor. Od 1. junija bo tam lahko delovalo in sestankovalo do devet podjetnikov, vrednost ureditve prostorov pa je nekaj več kot 30.000 evrov.

Gre za podporo novim spletnim in drugim oblikam podjetništva, ki so se pojavile v zadnjem obdobju ter med epidemijo covida-19, je ob odprtju pojasnil brežiški župan Ivan Molan.

Podjetniki, ki zdaj delajo od doma, se bodo v novih prostorih lahko sestajali, tam delovali, pripravljali sestanke in podobno. Ker gre za dejavnosti, ki so povezane tudi z obrtjo, so se odločili za prostore območne obrtno podjetniške zbornice. Najeli so jih za tri leta, z njimi pa bo upravljal občinski Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, je še povedal Molan.

Direktorica omenjenega zavoda Mateja Gerjevič je navedla, da gre za štiri prostore s skupno površino 60 kvadratnih metrov. Na voljo je devet delovnih mest, mesto za sestankovanje ter skupni prostori z manjšo kuhinjo in sanitarijami. Najeti jih bo mogoče ob poravnavi članarine, glede zanimanja pa je povedala, da so do zdaj dobili eno prijavo.

Prostori so osnovno opremljeni, na voljo je brezžična spletna povezava. Odprti bodo med 7. in 22. uro, možne bodo tudi prilagoditve potrebam posameznikov. Prijave bo mogoče urejati prek telefona oz. spletne aplikacije.

Prostori so sicer namenjeni podjetnikom, ki imajo prijavljeno tržno dejavnost. Po vnaprejšnjem dogovoru jim bodo omogočili tudi pogovor s svetovalcem.

