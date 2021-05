Prvi Dularjevi dnevi

Straža - Na veliko veselje straškega kulturno-umetniškega društva so se razmere okoli epidemije koronavirusa izboljšale in ukrepi o za zajezitev njenega širjenja sprostili, da bodo ta konec tedna lahko pripravili prve Dularjeve dneve, ki so jih sicer želeli izpeljati ob občinskem prazniku, ki ga Stražani praznujejo 22. aprila. Prireditev, za katero želijo, da bi postala tradicionalna, bo osvetlila življenje in delo rojaka, pisatelja, pesnika in muzealca, prof. Jožeta Dularja.

Dular je bil rojen v Vavti vasi in je domačim krajem posvetil štiri romane: Krka pa teče naprej, Krka umira, Ljudje ob Krki ter Na oni strani Krke. Pomemben pečat pa je pustil tudi v Beli Krajini, saj je v Metliki preživel dobršen del svoje delovne kariere, bil je tudi prvi direktor Belokranjskega muzeja in skozi vse svoje življenje vpet v kulturno, izobraževalno in umetniško življenje v Beli Krajini.

V petek in soboto

Dularjevi dnevi bodo trajali dva dni, in sicer bo danes, v petek, ob 19.30 v Kulturnem domu Straža pogovorni večer Med Krko in Kolpo, na njem bosta kot gosta sodelovala prof. dr. Janez Dular, domačin iz Vavte vasi, upokojeni profesor Filozofske fakultete v Ljubljani in nekdanji kulturni minister, ki je velik poznavalec pisateljevega življenja in dela, ter Andreja Brancelj Bernardšek, direktorica Belokranjskega muzeja.

V soboto ob 9. uri pripravljajo pohod Po Dularjevih poteh. Štart in cilj bosta na železniški postaji v Straži, trasa pohoda pa je začrtana skozi vinograde, kulturno-zgodovinske znamenitosti v občini Straža in ob reki Krki, ki jo je Jože Dular, ki je odrasel ob njej in z njo, znal skozi svoje knjige in pesmi tako živo približati ljudem. Na posameznih postojankah pohoda bomo brali odlomke iz njegovih del ter prisluhnili bogatemu kulturnemu programu ter videli likovno razstavo domačinke Mance Može, v projekt pa bomo povezali številna društva, ki delujejo v kraju, je opisal Robert Kren, predsednik KUD Straža.

»Priporočamo, da se ravnamo po pravilih in navodilih NIJZ. V kulturno dvorano lahko pridejo samo tisti, ki so covid-19 že preboleli, so bili cepljeni ali pa so se testirali in je test negativen. Kulturna dvorana je lahko samo polovično zasedena, kar za Kulturni dom Straža pomeni, da lahko pride 90 obiskovalcev. Tudi te številke smo, ob več kot eno leto trajajoči kulturni suši, neskončno veseli. Za sam pohod pa naj velja, da držimo medsebojno distanco in s tem zagotovimo zdravje sebi in drugim in se imamo karseda lepo,« je še dodal Kren.

