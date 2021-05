Anica Hribar dobila soglasje vlade za direktorico brežiške bolnišnice

28.5.2021 | 10:30

Anica Hribar bo še štiri leta vodila brežiško bolnišnico. (Foto: J. Koršič)

Ljubljana, Brežice - Vlada je na včerajšnji seji med drugim dala soglasje k imenovanju Anice Hribar za direktorico Splošne bolnišnice Brežice.

Svet zavoda Splošne bolnišnice Brežice je 17. marca objavil razpis za prosto delovno mesto direktorja zavoda za štiriletni mandat. Razpisna komisija je 6. aprila ugotovila, da je na razpisano delovno mesto prispela ena pravilna, pravočasna in popolna vloga, in sicer vloga dosedanje direktorice Anice Hribar.

Kandidatka je vizijo vodenja in program dela za naslednji mandat osebno predstavila na svetu zavoda Splošne bolnišnice Brežice 13. aprila in svet zavoda je na isti dan sprejel sklep o njenem imenovanju, so še navedli v sporočilu po današnji seji vlade.

Mandat Hribarjeve bo trajal štiri leta.

L. M.