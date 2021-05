Nalivi in veter: voda v kleteh, blato in drevje na cestah

28.5.2021 | 07:00

Po le kratkem obdobju lepega vremena so prihod nove vremenske fronte sinoči spremljala neurja, ki so največ težav povzročila v vzhodni polovici države. Voda je zalila več kleti na območju Domžal, Lukovice ter na Štajerskem, tudi na Dolenjskem, v Pomurju in delu Koroške, kjer je klestila tudi toča. Ponekod je zaradi nanosov in podrtih dreves oviran promet.

O poplavljenih objektih in blatu na cestah so poročali tudi iz Trebnjega, kjer so posredovali gasilci in delavci komunale. Tudi na območju Novega mesta je neurje naneslo blato na več cest, poplavljen je bil en objekt. Več objektov je poplavljenih na območju Mirne Peči.

V nadaljevanju poročilo regijskega centra za obveščanje - začelo se je takoj po 19 uri ...

DOLENJSKA

Ob 19.03 je v Dolenjih Ponikvah, Občina Trebnje, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Ponikve so iz zalitih prostorov izčrpali okoli osem kubičnih metrov vode in oprali dvorišče.

Ob 19.04 sta v Poljanah pri Mirni peči meteorna voda in blato zalila vhod v stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Mirna Peč so izčrpali vodo in očistili vhod in očistili nanose blata na več lokacijah.

Ob 19.17 je v naselju Blato, občina Trebnje, močno deževje na lokalno cesto naneslo blato. Cestišče so očistili dežurni delavci Komunale Trebnje.

Ob 19.21 je v Dolenjem Grčevju, občina Novo mesto, zaradi močnega neurja meteorna voda in blato ogrožalo kmetijski objekt. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so očistili kanal za odvodnjavanje in nadzorovali stanje.

Ob 19.32 je v Dolenja vas pri Mirni Peči, občina Mirna Peč, meteorna voda zalivala kletne prostore stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Jablan so iz zalitih prostorov izčrpali okoli pet kubičnih metrov vode.

Ob 20.08 sta v Cirniku, občina Mirna, meteorna voda in blato zalila vhod v stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Ševnica so očistili vhod in namestili protipoplavne vreče.

Ob 20.40 je v Vodnikovi ulici v Novem mestu meteorna voda nanesla večjo količino blata na ulico. Za čiščenje je poskrbel dežurni delavec cestnega podjetja.

Ob 0.12 so gasilci PGD Mirna Peč oprali cestišče po neurju na relaciji Mirna Peč – Goriška vas, občina Mirna Peč in sicer v razdalji okoli dveh kilometrov.

Ob 3.39 je na cesti Škocjan-Zbure pri odcepu za naselje Osrečje, občina Škocjan, manjše drevo oviralo promet. Za odstranitev je poskrbel dežurni delavec cestnega podjetja.

POSAVJE

V neurju, ki je v večernih urah zajelo del občine Brežice, je prišlo do izpada oskrbe z električno energijo na širšem območju naselij Artiče in Arnovo selo. Okvaro so odpravili delavci Elektra Celje.

V večernih urah je zaradi neurja na relaciji Krško-Sevnica, pri naselju Gunte, občina Krško, na cesto padlo več dreves. Drevesa so odstranili dežurni delavci cestnega podjetja CGP Krško.

Ostale zadeve - prometni nesreči

Ob 18.56 se je v Črnomlju na Ločki cesti zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik z avtomobilom in kolesarka. V nesreči je bila kolesarka poškodovana. Oskrbeli so jo reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj. Posredovali so tudi gasilci PGD Črnomelj.

Ob 11.22 je med naseljema Laze in Rožni Dol, občina Novo mesto, osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v skalo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe ter odklopili napajanje električnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo pregledali na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Motena oskrba z vodo

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz celotnega področja Bizeljskega, da bo danes med 7.00 in 15.00 uro občasno motena dobava pitne vode, zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7:45 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOVANJA VAS, TP KVASICA, TP TANČA GORA 1, TP TANČA GORA 2.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINJA VAS , izvod Gornja Bušinja vas- Mali vrh;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RP ČRNOMELJ izvod KZ Trgovina.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RN BREZJE;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKOVNICE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELCE na izvodu ROŽENPELJ.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRUŠKA VAS 1;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije;

- na območju TP Mirna Roje 3, nizkonapetostno omrežje – Kašič med 8:00 in 10:00;

- na območju TP Lontovž med 7:30 in 9:45;

- na območju TP Veliki Cirnik med 8:00 in 11:00;

- na območju TP Svinjsko vas med 10:10 in 12:15;

- na območju TP Srednik pa med 12:30 in 14:20.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Črneča vas, nizkonapetostno omrežje – Oštrc SKS med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Črneča vas, nizkonapetostno omrežje – Črneča vas med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Črneča vas, nizkonapetostno omrežje – KB proti Oštrcu med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Straža Rimš - nizkonapetostno omrežje levo preko ceste med 10:00 in 13:00 uro; za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Vojsko, Železno, Železno vas, Železno Podole, Gorjane in Podsreda grad med 8:00 in 12:00 uro, na območju TP Tolsti vrh - nizkonapetostno omrežje Klakočar pa med 08:00 in 13:00 uro; za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Ledina, Ledgonje in Zajčja gora med 07:45 in 14:00 uro in na območju TP Radna med 06:00 in 07:00 ter med 14:00 in 15:00 uro; za področje nadzorništva Brežice na območju TP Krška vas obrtna cona - nizkonapetostno omrežje Paič levo Vinkšel med 08:30 in 12:00 uro, na območju TP Stojanski vrh - nizkonapetostno omrežje Grublje KB pa med 11:00 in 14:00 uro.

M. K.