Zvonko Černač: Projekt Hiše kranjske čebele projekt z dodano vrednostjo

28.5.2021 | 07:45

Foto: G. S; Občina Ivančna Gorica

Višnja Gora - Občina Ivančna Gorica v središču Višnje gore tamkajšnjo nekdanjo šolo prenavlja v Hišo kranjske čebele. Prenovo izdatno financirajo iz evropskih sredstev, zato se je včeraj z njo seznanil minister, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko, Zvonko Černač. Kot pomembno je izpostavil, da se evropska sredstva namenja projektom z dodano vrednostjo.

Projekt, poimenovan Središče inovativnih tehnologij (ApiLab) - Hiša kranjske čebele, je po besedah Černača konkreten projekt, ki predstavlja dodano vednost tako za ljudi kot za gospodarstvo.

Vesel je, da so bili v zadnjem letu dni začeti številni projekti, ki jih financirajo z evropskimi sredstvi. Ob tem je poudaril, da ima Slovenija pri tem dobre izhodiščne možnosti glede na evropska sredstva, ki so nam na voljo do leta 2030 za izhod iz krize po epidemiji.

V Hiši kranjske čebele bo Občina Ivančna Gorica, ki veliko stavi na turizem, uredila turističnoinformacijski center in muzej, v objektu bosta kavarna s gostinsko ponudbo in trgovina z izdelki iz medu oziroma drugi čebelarski izdelki. Urejeni bodo tudi center za razvoj podjetništva in nastanitvene zmogljivosti za turiste. Blizu objekta sta postavljena učni čebelnjak in železna skulptura čebele.

Občina pri projektu tesno sodeluje s Čebelarsko zvezo Slovenije. Po besedah predsednike omenjene zveze Boštjana Noča je hiša eden največjih projektov v podporo čebelarstvu in njegovi tradiciji v Sloveniji. Da je Hiša kranjske čebele ravno v Višnji gori se mu zdi še posebej pomembno, ker ta velja za rojstni kraj kranjske sivke, ki "ni samo simbol slovenskih čebelarjev, ampak se mi zdi tudi simbol Slovenije". Leta 1866 je namreč lastnik gradu v Podsmreki pri Višnji gori Emil Ravenegg Rotschütz ustanovil trgovino za prodajo čebel in jih začel prodajati po svetu.

Hiša kranjske čebele bo po oceni Noča dodana vrednost ugledu slovenskega čebelarstva in Slovenije, saj je Slovenija dežela čebelarjev.

Po besedah župana Občine Ivančne Gorice Dušana Strnada so v občini dolgo časa razmišljali, kakšno vsebino naj dajo središču Višnje gore, ki je že dlje časa samevalo. Zato so se zelo razveselili ideje in pobude, naj nekdanjo staro šolo preuredijo v Hišo kranjske čebele. Hiša bo imela po njegovi oceni velik pomen za oživitev mestnega jedra, kot tudi za tamkajšnji turizem, podjetništvo in delovna mesta.

Dela na projektu naj bi bila končana konec letošnjega poletja. Celotna prenova z ureditvijo dela mestnega jedra in opremo v hiši bo stala 3,5 milijona evrov, od katerih bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dva milijona, okoli 700.000 evrov bo prispevala država, preostalo pa občina.

M. K.; STA

