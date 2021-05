Pripojitev fakultet korak k dolenjski javni univerzi

Novo mesto - Novomeški občinski svet je na včerajšnji 20. redni seji dal soglasje k pripojitvi Fakultete za industrijski inženiring in Višje strokovne šole Grm, samostojnih visokošolskih zavodov, katerih ustanovitelj je Mestna občina Novo mesto, k javni Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu. S pripojitvijo bi se prenesle vse ustanoviteljske pravice in obveznosti do obeh omenjenih visokošolskih zavodov z občine na državo, kar je pomemben korak k ustanovitvi javne univerze za Jugovzhodno Slovenijo s sedežem v Novem mestu.

Kot je povedal dekan Fakultete za informacijske študije dr. Matej Makarovič, je temu procesu naklonjeno tudi Ministrstvo za šolstvo in šport: »Pokrivamo skoraj celoten spekter znanstvenih disciplin. Če se nam pridružita tudi samostojna zasebna visokošolska zavoda, katerih ustanovitelj je občina, Grm in FINI, ki bi jih občina prenesla na državo, imamo pogoje za ustanovitev univerze. Ministrstvo za šol in šport s tem seznanjeno in to podpira,« je povedal in dodal, da se s soglasjem lastnikov oziroma ustanoviteljev temu visokošolskemu zavodu pozneje priključi tudi novomeška Fakulteta za organizacijske študije (FOŠ). Mnenja, da bi ta korak morali narediti že pred leti, saj je bilo to mišljeno, že ko so bili ti zavodi ustanovljeni, pa je bil v razpravi v vlogi svetnika dr. Janez Povh, nekdanji dekan Fakultete za informacijske študije v Novem mestu: »Visokega šolstva brez podpore države si ni možno zamišljati. Visoko šolstvo je pristojnost države in ne lokalne skupnosti,« je še dejal, občinski svet pa je odločitev o soglasju k pripojitvi potrdil soglasno.

Denar za šport

Poleg tega je občinski svet tokrat obravnaval tudi uvrstitev sistema točkovanja športnih dejavnosti, ki ga v Novem mestu že dlje časa uporabljajo pri razdelitvi denarja za šport, v Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa, pri čemer je olimpijec in občinski svetnik Primož Kobe opozoril na neustrezno izenačevanje uspehov športnikov na največjih tekmovanjih, kot so evropsko in svetovno prvenstvo in olimpijske igre, saj imajo uvrstitve na teh tekmovanjih vseeno različno težo, Franci Bačar pa na problem pri vrednotenju moštvenih športov v primerjavi z nekaterimi individualnimi, kjer se posamezen šport deli na številne discipline. Nekdanji direktor Agencije za šport Srečko Vovko je opozoril tudi na nejasnost meril in predlagal, da bi jih poenostavili do te mere, da bi si lahko vsak, ki kandidira, sam izračunal število točk, a je dobil pojasnilo, da v športnih društvih razumejo in dobro poznajo sistem točkovanja in vedo, kje jim kaj manjka, da bi lahko dobili več, je pa župan ob tem povedal, da pripravljajo tudi digitalizacijo postopka vnosa podatkov in točkovanja.

Odlok o cestnem prometu

Kar nekaj razprave je sprožila tudi prva obravnava sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto, ki med drugim določa tudi pogoje za pridobitev dovolilnic za vstop v za promet zaprto mestno jedro in dostopnost do parkirnih mest v mestnem jedru. V Novem mestu je v vseh treh conah skupno 1007 parkirnih mest, od tega jih je v mestnem jedru v coni 1 350, prebivalcem mestnega jedra pa je občina lani izdala 132 dovolilnic. Cilj sprememb in dopolnitev odloka je po eni plati manj motornega prometa v ožjem mestnem središču ter vzpodbuda uporabi parkirišč na obrobju, po drugi plati pa izboljšanje dostopnosti javnih parkirnih površin za stalne prebivalce mestnega središča in tudi za tujce, ki še ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa stalnega prebivalca, a dejansko živijo v mestnem jedru.

Kadrovske zadeve

Poleg tega so mestni svetniki dovolili zvišanje stavbe na Glavnem trgu 27 do višine sosednjih stavb, potrdili predlog letnega programa športa, v prvi obravnavi potrdili spremembe podrobnega prostorskega za naselje Bučna vas zahod/1 ter med kadrovskimi zadevami dali soglasje Jožefi Zec in Radojki Udovič h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Ciciban Novo mesto, pri čemer so dali prednost Jožefi Zec, in Igorju Hrovatiču in dr. Mateji Colarič Bajc za ravnatelja Višje strokovne šole zavoda Grm Novo mesto –center biotehnike in turizma, pri čemer so dali prednost dr. Mateji Colarič Bajc, ter imenovali novo sestavo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

