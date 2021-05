Predrzna 'gluhonema' Romuna; s skirojem v avto; spregledala kolesarja

28.5.2021 | 14:30

V Dobovi so ilegalne migrante spet našli v vagonih s hlodovino (foto: arhiv; PMP Dobova)

Policisti PP Trebnje so včeraj dopoldne v Trebnjem izsledili in prijeli 22-letnega in 27-letnega državljana Romunije, ki sta v torek zakrivila drzno tatvino na območju Krškega. Storilca sta se na parkirnem prostoru trgovskega centra v Krškem pretvarjala, da sta gluhonema in da zbirata denar za gluhoneme. Oškodovanec je privolil, da jima izroči prostovoljni prispevek v višini deset evrov, ob jemanju denarja iz denarnice pa sta mu iz rok iztrgala ves denar in pobegnila. Obema osumljencema so policisti odvzeli prostost in ju pridržali, zasegli so jima tudi avtomobil VW passat francoskih registrskih oznak. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja velike tatvine ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Posredovali zaradi prepira in dva pridržali

Okoli 20.30 so policiste poklicali na pomoč iz naselja Prapreška pot na Otočcu kjer naj bi opita kršitelja grozila s pretepom. 25-letni in 28-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov nista pomirila in nista upoštevala opozoril in ukazov, zato so zoper njiju uporabili prisilna sredstva, ju obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so jima izdali plačilni nalog.

Zapeljal s ceste

V Rožnem Dolu na območju PP Črnomelj je včeraj nekaj po 11. uri voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Lažje poškodovanega 57-letnega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

S skirojem trčil v avto

Nekaj pred 15. uro se je zgodila prometna nesreča v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je mladoletnik vozil električni skiro iz smeri Glavnega trga proti Seidlovi cesti in zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad skirojem ter trčil v osebni avtomobil. Lažje poškodovanega mladoletnika so oskrbeli v novomeški bolnišnici.

Spregledala kolesarja

Okoli 19. ure je v Črnomlju 55-letna voznica osebnega avtomobila v križišču ob zavijanju levo odvzela prednost kolesarju. Mladoletnega kolesarja, ki je po trčenju padel in se lažje poškodoval, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročiteljici nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Odpeljala s kraja nesreče

Trebanjski policisti so bili okoli 16. ure obveščeni o prometni nesreči na Mirni, kjer naj bi voznica osebnega avtomobila trčila v kombi in odpeljala s kraja nesreče. Na podlagi opisa vozila so kršiteljico izsledili in med postopkom ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so ji zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

V Orehovici na območju PP Šentjernej je nekdo izkoristil odsotnost stanovalke, ki je bila na vrtu, skozi odprta vrata vstopil v stanovanjsko hišo in ukradel okoli 40 evrov.

V Hrastnem na območju PP Trebnje je dopoldne neznanec skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel denar in zlat nakit. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za 5000 evrov.

V minuli noči je v Trebnjem nekdo skozi vhodna vrata vlomil v gostinski lokal in ukradel menjalni denar.

Tujci na podvozju, med tovorom in v vagonih s hlodovino

Policisti na mejnem prehodu Obrežje so pri kontroli štirih tovornih vozil srbskih, romunskih in turških registrskih oznak na vstopu v Slovenijo na podvozju in med tovorom odkrili sedem državljanov Afganistana, ki so se na ta način poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo.

Policisti PMP Dobova pa so med kontrolo tovornega vlaka na vstopu v Slovenijo v vagonih, naloženih s hlodovino, odkrili sedem državljanov Maroka in državljana Iraka. Tujce so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

