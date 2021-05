Članice bronaste, mladinke državne prvakinje

28.5.2021 | 11:45

Rokometašice Krke so včeraj okrog vratu prejele bronasto medaljo.

Državne prvakinje med mladinkami

Stopiče - Rokometašice Krke so letošnjo sezono zaključile na tretjem mestu. Včeraj so dekleta na krajši slovesnosti v dvorani OŠ Stopiče, kjer igrajo domače tekme, prejele bronaste medalje. V klubu so ponosni na njihov uspeh, dobro delo pa se odraža tudi v mlajših selekcijah, saj je mladinska ekipa, čeprav prvenstvo še ni končano, predčasno že osvojila naslov državnih prvakinj.

»Glede na zelo specifično sezono zaradi epidemije in mladosti, saj v članski ekipi igra kar nekaj mladink, sem zelo vesel in ponosen, da smo osvojili tretje mesto v državi,« je povedal trener članske ekipe Krke Salvador Kranjčič. Dekletom je za uspeh včeraj čestitala tudi direktorica občinske uprave Mestne občine Novo mesto Vida Čadonič Špelič, ki je ponosna, da je v dolenjski prestolnici ženski rokometa na tako visokem nivoju.

V ženskem rokometnem Klubu Krka upajo, da bodo naslednjo sezono morda naredili še kakšen korak naprej. Ponosni so tudi na igralke, ki so bile vpoklicane v reprezentanco, s katero na velikih tekmovanjih zastopale barve Slovenije in kluba.

Članska ekipa bo naslednjo sezono doživela nekaj manjših sprememb. V Ajdovščino, ki ima velike evropske ambicije, odhaja reprezentantka Ana Abina, moštvu pa bodo priključili dve mladi igralki, njihovi imeni bodo razkrili v kratkem. Ekipo bo po novem vodil Gašper Kovač, ki je bil zdaj pomočnik trenerju Salvadorju Kranjčiču, ki bo v novi sezoni prevzel mlajše selekcije.

Nove državne prvakinje med mladinkami so se včeraj po slovesnosti pomerile z Velenjčankami in zmagale s kar 31:19. Novomeščanke to sezono še ne poznajo poraza in so na vrhu lestvice, do konca pa sta še dve tekmi. A pred najbližjimi zasledovalkami, rokometašicami Olimpije, imajo neulovljivo prednost šestih točk.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija